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Поток туристов из России на Кубу превзошел допандемийный уровень - РИА Новости, 15.03.2024
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Туризм
 
18:19 15.03.2024 (обновлено: 23:20 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/turizm-1933393081.html
Поток туристов из России на Кубу превзошел допандемийный уровень
Поток туристов из России на Кубу превзошел допандемийный уровень - РИА Новости, 15.03.2024
Поток туристов из России на Кубу превзошел допандемийный уровень
Число россиян, отдохнувших в 2023 году на курортах Кубы, превысило допандемийный уровень, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:19
2024-03-15T23:20
туризм
россия
куба
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Число россиян, отдохнувших в 2023 году на курортах Кубы, превысило допандемийный уровень, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Впервые запустили круглогодичные туристические программы, что позволило уже превысить допандемийный уровень российского турпотока на кубинские курорты", - сказал Чернышенко на заседании межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В конце прошлого года он отмечал, что прогнозируется рост туристического потока из России на Кубу в 4 раза. А посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья в январе подвел итог: в 2023 году Кубу посетили 185 тысяч российских туристов. Они рассчитывают, что в 2024 году цифра достигнет 250 тысяч. "Кратно увеличено количество прямых авиарейсов из России на Кубу. Частота увеличилась с 4 до 13", — отметил Чернышенко в пятницу.
https://ria.ru/20240315/kuba-1933317524.html
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россия, куба, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
Поток туристов из России на Кубу превзошел допандемийный уровень

Чернышенко: поток туристов из РФ на Кубу превзошел допандемийный уровень

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки
Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на город Сантьяго-де-Куба со смотровой площадки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Число россиян, отдохнувших в 2023 году на курортах Кубы, превысило допандемийный уровень, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Впервые запустили круглогодичные туристические программы, что позволило уже превысить допандемийный уровень российского турпотока на кубинские курорты", - сказал Чернышенко на заседании межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В конце прошлого года он отмечал, что прогнозируется рост туристического потока из России на Кубу в 4 раза. А посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья в январе подвел итог: в 2023 году Кубу посетили 185 тысяч российских туристов. Они рассчитывают, что в 2024 году цифра достигнет 250 тысяч.
"Кратно увеличено количество прямых авиарейсов из России на Кубу. Частота увеличилась с 4 до 13", — отметил Чернышенко в пятницу.
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