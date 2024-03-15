https://ria.ru/20240315/turizm-1933393081.html
Поток туристов из России на Кубу превзошел допандемийный уровень
Поток туристов из России на Кубу превзошел допандемийный уровень - РИА Новости, 15.03.2024
Поток туристов из России на Кубу превзошел допандемийный уровень
Число россиян, отдохнувших в 2023 году на курортах Кубы, превысило допандемийный уровень, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:19
2024-03-15T18:19
2024-03-15T23:20
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Число россиян, отдохнувших в 2023 году на курортах Кубы, превысило допандемийный уровень, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Впервые запустили круглогодичные туристические программы, что позволило уже превысить допандемийный уровень российского турпотока на кубинские курорты", - сказал Чернышенко на заседании межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В конце прошлого года он отмечал, что прогнозируется рост туристического потока из России на Кубу в 4 раза. А посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья в январе подвел итог: в 2023 году Кубу посетили 185 тысяч российских туристов. Они рассчитывают, что в 2024 году цифра достигнет 250 тысяч. "Кратно увеличено количество прямых авиарейсов из России на Кубу. Частота увеличилась с 4 до 13", — отметил Чернышенко в пятницу.
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россия, куба, дмитрий чернышенко, новости - туризм
Туризм, Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм
Поток туристов из России на Кубу превзошел допандемийный уровень
Чернышенко: поток туристов из РФ на Кубу превзошел допандемийный уровень
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Число россиян, отдохнувших в 2023 году на курортах Кубы, превысило допандемийный уровень, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Впервые запустили круглогодичные туристические программы, что позволило уже превысить допандемийный уровень российского турпотока на кубинские курорты", - сказал Чернышенко на заседании межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В конце прошлого года он отмечал, что прогнозируется рост туристического потока из России на Кубу в 4 раза. А посол республики в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья в январе подвел итог: в 2023 году Кубу посетили 185 тысяч российских туристов. Они рассчитывают, что в 2024 году цифра достигнет 250 тысяч.
"Кратно увеличено количество прямых авиарейсов из России на Кубу. Частота увеличилась с 4 до 13", — отметил Чернышенко в пятницу.
Чернышенко: более ста российских компаний работают на кубинском направлении