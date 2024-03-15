https://ria.ru/20240315/trevoga-1933174881.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.03.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:13
2024-03-15T12:13
2024-03-15T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
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одесская область
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в Сумской и Харьковской областях был объявлен в 11.05 мск, в остальных регионах - в 12.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
украина
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в мире, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу