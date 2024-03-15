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Источник: ЕС намерен разблокировать восьмой транш военной помощи Киеву - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:34 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/transh-1933329177.html
Источник: ЕС намерен разблокировать восьмой транш военной помощи Киеву
Источник: ЕС намерен разблокировать восьмой транш военной помощи Киеву - РИА Новости, 15.03.2024
Источник: ЕС намерен разблокировать восьмой транш военной помощи Киеву
В ЕС надеются в ближайшее время разблокировать восьмой транш военной помощи Киеву на 500 миллионов евро, который с прошлого года отказывается согласовывать... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:34
2024-03-15T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
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евросоюз
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сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. В ЕС надеются в ближайшее время разблокировать восьмой транш военной помощи Киеву на 500 миллионов евро, который с прошлого года отказывается согласовывать Венгрия, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы надеемся, что сможем в ближайшие дни или недели разблокировать этот транш, учитывая, что Венгрия раньше уже согласилась на выделение пяти миллиардов в Европейский фонд мира", - сообщил он. Венгрия в прошлом году блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. К настоящему времени практически все европейские решения по финансированию Украины согласованы, за исключением восьмого транша. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html
https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html
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в мире, украина, евросоюз, нато, сергей лавров, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, НАТО, Сергей Лавров, Россия
Источник: ЕС намерен разблокировать восьмой транш военной помощи Киеву

В ЕС намерены в ближайшее время разблокировать 8-й транш военной помощи Киеву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. В ЕС надеются в ближайшее время разблокировать восьмой транш военной помощи Киеву на 500 миллионов евро, который с прошлого года отказывается согласовывать Венгрия, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы надеемся, что сможем в ближайшие дни или недели разблокировать этот транш, учитывая, что Венгрия раньше уже согласилась на выделение пяти миллиардов в Европейский фонд мира", - сообщил он.
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К настоящему времени практически все европейские решения по финансированию Украины согласованы, за исключением восьмого транша.
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Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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