https://ria.ru/20240315/transh-1933329177.html

Источник: ЕС намерен разблокировать восьмой транш военной помощи Киеву

Источник: ЕС намерен разблокировать восьмой транш военной помощи Киеву - РИА Новости, 15.03.2024

Источник: ЕС намерен разблокировать восьмой транш военной помощи Киеву

В ЕС надеются в ближайшее время разблокировать восьмой транш военной помощи Киеву на 500 миллионов евро, который с прошлого года отказывается согласовывать... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:34

2024-03-15T18:34

2024-03-15T18:34

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости. В ЕС надеются в ближайшее время разблокировать восьмой транш военной помощи Киеву на 500 миллионов евро, который с прошлого года отказывается согласовывать Венгрия, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Мы надеемся, что сможем в ближайшие дни или недели разблокировать этот транш, учитывая, что Венгрия раньше уже согласилась на выделение пяти миллиардов в Европейский фонд мира", - сообщил он. Венгрия в прошлом году блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. К настоящему времени практически все европейские решения по финансированию Украины согласованы, за исключением восьмого транша. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

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в мире, украина, евросоюз, нато, сергей лавров, россия