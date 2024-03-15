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СМИ узнали, сколько времени нужно ФРГ для запуска производства ракет Taurus - РИА Новости, 15.03.2024
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СМИ узнали, сколько времени нужно ФРГ для запуска производства ракет Taurus
СМИ узнали, сколько времени нужно ФРГ для запуска производства ракет Taurus - РИА Новости, 15.03.2024
СМИ узнали, сколько времени нужно ФРГ для запуска производства ракет Taurus
Германии нужно около двух лет для возобновления производства ракет Taurus, которых сейчас в запасах у бундесвера насчитывается около 600, при этом в рабочем... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:34
2024-03-15T11:34
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Германии нужно около двух лет для возобновления производства ракет Taurus, которых сейчас в запасах у бундесвера насчитывается около 600, при этом в рабочем состоянии из них только половина, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на аналитиков. "Согласно оценкам аналитиков, на производство новой ракеты Taurus потребуется около двух лет", — пишет издание. Как отмечает издание, в настоящее время производственные линии простаивают. Последний раз они работали в 2019 году, когда был получен заказ от правительства Южной Кореи. По данным Financial Times, заводы, расположенные в немецком городе Шробенхаузен, занимаются лишь ремонтом проданных ракет. По оценкам аналитиков, каждая ракета стоит около 1,5 миллиона евро, в зависимости от размера заказа. При этом Financial Times также приводит слова научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, занимающегося исследованиями в области ракетных технологий, который утверждает, что в запасах бундесвера насчитывается примерно 600 ракет Taurus. При этом, по его словам, считается, что только половина из них находится в рабочем состоянии. На прошлой неделе блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) анонсировал, что после прошлой неудачи в феврале вновь внесет на голосование в немецком парламенте проект резолюции с требованием к правительству ФРГ поставить Украине ракеты Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. В субботу министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву. Последняя идея, именуемая "круговым обменом", была поддержана главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая заявила, что это "могло бы быть вариантом". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, германия, украина, бундесвер германии, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Бундесвер Германии, Олаф Шольц
СМИ узнали, сколько времени нужно ФРГ для запуска производства ракет Taurus

FT: Германии нужно около двух лет для возобновления производства ракет Taurus

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Германии нужно около двух лет для возобновления производства ракет Taurus, которых сейчас в запасах у бундесвера насчитывается около 600, при этом в рабочем состоянии из них только половина, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на аналитиков.
"Согласно оценкам аналитиков, на производство новой ракеты Taurus потребуется около двух лет", — пишет издание.
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Как отмечает издание, в настоящее время производственные линии простаивают. Последний раз они работали в 2019 году, когда был получен заказ от правительства Южной Кореи. По данным Financial Times, заводы, расположенные в немецком городе Шробенхаузен, занимаются лишь ремонтом проданных ракет. По оценкам аналитиков, каждая ракета стоит около 1,5 миллиона евро, в зависимости от размера заказа.
При этом Financial Times также приводит слова научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, занимающегося исследованиями в области ракетных технологий, который утверждает, что в запасах бундесвера насчитывается примерно 600 ракет Taurus. При этом, по его словам, считается, что только половина из них находится в рабочем состоянии.
На прошлой неделе блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) анонсировал, что после прошлой неудачи в феврале вновь внесет на голосование в немецком парламенте проект резолюции с требованием к правительству ФРГ поставить Украине ракеты Taurus.
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
В субботу министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву. Последняя идея, именуемая "круговым обменом", была поддержана главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая заявила, что это "могло бы быть вариантом".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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