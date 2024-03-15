https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html

"Убийственная связка". В США раскрыли, что Россия применила против ВСУ

"Убийственная связка". В США раскрыли, что Россия применила против ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024

"Убийственная связка". В США раскрыли, что Россия применила против ВСУ

Российская армия крайне эффективно применяет целеуказание с помощью разведывательных дронов против ВСУ, написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T04:10

2024-03-15T04:10

2024-03-15T04:10

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российская армия крайне эффективно применяет целеуказание с помощью разведывательных дронов против ВСУ, написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс."Теперь стало очевидно, что российская убийственная связка — дроны и артиллерия — <...> становится все лучше", — заявил журналист.По словам Экса, налаженное взаимодействие с беспилотными разведчиками позволяет российской артиллерии быстро получать целеуказание и наносить удар до того, как цель сменит позицию. При этом ВС России получают все больше новых, качественных дронов и организуют обширные сети управления, интегрирующие в систему множество орудий, добавил он."Украинским командирам, должно быть, уже мучительно очевидно — их солдаты больше не могут быть в безопасности в пределах 50 миль от линии фронта", — подчеркнул журналист.В январе президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске заявил, что армия эффективно применяет российские дроны в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства отметил, что в разработке беспилотных летательных аппаратов России важно опережать противника, так как это один из современных методов ведения вооруженной борьбы. Использование дронов связывает войска и корректирует их взаимодействие, делает работу более эффективной — и контрбатарейную борьбу, и разведку.

https://ria.ru/20240313/usa-1932538880.html

https://ria.ru/20240308/svo-1931730906.html

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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины