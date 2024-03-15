"Убийственная связка". В США раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Forbes: Россия эффективно применяет связку из дронов и артиллерии против ВСУ
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российская армия крайне эффективно применяет целеуказание с помощью разведывательных дронов против ВСУ, написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
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"Теперь стало очевидно, что российская убийственная связка — дроны и артиллерия — <...> становится все лучше", — заявил журналист.
По словам Экса, налаженное взаимодействие с беспилотными разведчиками позволяет российской артиллерии быстро получать целеуказание и наносить удар до того, как цель сменит позицию. При этом ВС России получают все больше новых, качественных дронов и организуют обширные сети управления, интегрирующие в систему множество орудий, добавил он.
"Украинским командирам, должно быть, уже мучительно очевидно — их солдаты больше не могут быть в безопасности в пределах 50 миль от линии фронта", — подчеркнул журналист.
В январе президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске заявил, что армия эффективно применяет российские дроны в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства отметил, что в разработке беспилотных летательных аппаратов России важно опережать противника, так как это один из современных методов ведения вооруженной борьбы. Использование дронов связывает войска и корректирует их взаимодействие, делает работу более эффективной — и контрбатарейную борьбу, и разведку.