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Белый дом: США не просили Париж прекратить обсуждать отправку войск Украине

Белый дом: США не просили Париж прекратить обсуждать отправку войск Украине - РИА Новости, 15.03.2024

Белый дом: США не просили Париж прекратить обсуждать отправку войск Украине

Администрация США не просила Францию и другие страны прекратить обсуждение вопроса об отправке войск на Украину, но при этом не намерена посылать в страну своих РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:59

2024-03-15T22:59

2024-03-15T23:00

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Администрация США не просила Францию и другие страны прекратить обсуждение вопроса об отправке войск на Украину, но при этом не намерена посылать в страну своих военных, заявил в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби. "Нет", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, обращались ли США к своим союзникам с просьбами о смягчении риторики. При этом он добавил, что решение о возможной отправке вооруженных сил на Украину является суверенным правом каждой страны. "Наш главнокомандующий (президент США Джо Байден - ред.) дал четко понять, что мы не отправим туда наши войска", - подчеркнул представитель Белого дома. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html

https://ria.ru/20240315/vsu-1933249900.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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