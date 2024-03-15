https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933339552.html

Спецоперация, 15 марта: ВС России сорвали попытку прорыва украинских ДРГ

Спецоперация, 15 марта: ВС России сорвали попытку прорыва украинских ДРГ - РИА Новости, 15.03.2024

Спецоперация, 15 марта: ВС России сорвали попытку прорыва украинских ДРГ

Российские подразделения сорвали очередную попытку украинских диверсантов прорваться на территорию России в районе Козинки, всего за три дня ВСУ потеряли более... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:07

2024-03-15T19:07

2024-03-15T19:07

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские подразделения сорвали очередную попытку украинских диверсантов прорваться на территорию России в районе Козинки, всего за три дня ВСУ потеряли более 1,5 тысячи солдат, пытаясь зайти в Белгородскую и Курскую области. Ход спецоперацииПо данным Минобороны РФ, на купянском направлении улучшено положение по переднему краю, потери ВСУ составили свыше 305 человек, три танка. Также предотвращены попытки прорыва в Белгородскую и Курскую области. На донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 1930 человек, девять танков. На авдеевском направлении российские войска продолжали продвижение и занятие более выгодных рубежей. ВСУ потеряли за неделю 2710 человек, три танка. На южнодонецком направлении улучшено положение по переднему краю, потери ВСУ - более 980 человек, один танк. На херсонском направлении заняты более выгодные позиции, украинские войска потеряли более 270 человек, танк. За неделю уничтожены две боевые машины ЗРК Patriot, пусковая установка С-300, один украинский МиГ-29 и два вертолета Ми-8. Сорвана новая попытка ВСУ прорваться в Белгородскую областьРоссийские войска вместе с пограничными органами ФСБ России 14 марта сорвали очередную попытку прорыва диверсантов, десантировавшихся на территории Украины неподалеку от границы в районе белгородского села Козинка, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, диверсионная группа осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории - на удалении одного километра от государственной границы России. "Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение", - говорится в сообщении. По информации Минобороны, понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов в Козинке на улице, примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии. "Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены", - сообщили в министерстве. Также огнем РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. По данным военного ведомства, с 12 по 15 марта уничтожено более 550 украинских военнослужащих при попытке прорыва границы РФ, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США. Общие потери войск Украины при попытках прорыва 12-14 марта в Курскую и Белгородскую области превысили 1,5 тысячи человек убитыми и ранеными. ВСУ ударили по БелгородуМинобороны России сообщило, что средства ПВО около 08.15 мск уничтожили семь снарядов РСЗО "Вампир" в воздухе над Белгородской областью. Около 13.00 мск над регионом были сбиты еще 10 реактивных снарядов. Губернатор региона Гладков уточнил, что "сбито 10 воздушных целей на подлете к городу". "По предварительным данным, один мирный житель погиб. В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, еще двое граждан пострадали в результате обстрела. Около 17.00 мск ПВО сбила еще пять реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью. ПВО сбила БПЛА над Белгородской, Калужской, Тульской областямиЗа прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Град" над территориями Белгородской и Калужской областей. Около 12.00 мск был сбит дрон ВСУ над Тульской областью. Около 15.40 мск еще один беспилотник был уничтожен над Белгородской областью. ФСБ задержала агентов запрещенного "Легиона "Свобода России"*ФСБ России сообщила, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, запускавший беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Задержанный признался, что работал на запрещенный в РФ "Легион "Свобода России"*. Он также рассказал, что кураторы просили его "устроить фейерверк", когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области. Также ФСБ задержала агента террористической организации "Легион "Свобода России"* в Брянске. По данным службы, он заложил бомбы у офисов энергокомпаний и социальных учреждений в целях дестабилизации обстановки перед выборами. Макрон заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны РФПрезидент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию с российской стороны и "принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит". При это он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину. "Не будет долгосрочного мира, если не будет суверенитета Украины и возвращения к международно признанным границам. Украинцам предстоит определить его условия. И мир не означает капитуляцию Украины", - добавил он. В то же время президент отметил, что Франция как ядерная держав не должна участвовать в эскалации. "Наш ядерный арсенал в первую очередь обеспечивает безопасность французов. Но это также наделяет нас ответственностью – никогда не прибегать ни к в вербальной эскалации, ни к в военной", - сказал он. Макрон также заявил, что оборонная промышленность Франции не готова к конфликту высокой интенсивности. "Мы никогда не приступим к наступательным действиям, мы никогда не возьмем на себя инициативу", - ответил Макрон на вопрос, при каких условиях французские военные могут быть отправлены на Украину. Песков назвал атаки дронов ВСУ попыткой помешать выборамПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя причины атак на российские регионы, заявил, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы президента России, дестабилизировать ситуацию. Он также сообщил, что Кремль ознакомился с высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию противником, и считает, что Париж, судя по этим заявлениям, не прочь повысить степень своей вовлеченности в конфликт на Украине. Взрывы в ОдессеСерия взрывов прогремела в Одессе, сообщило украинское издание "Зеркало недели". Перед этим в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Позже украинские СМИ сообщили о еще двух "мощных взрывах" в Одессе. Воздушная тревога объявлялась также в Сумской, Харьковской и Николаевской областях.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240315/tekhnorevolyutsii-1933039443.html

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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в мире, россия, украина, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, зрк с-300, миг-29, ми-8 амтш