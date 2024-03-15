https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933092623.html

Боец рассказал о продвижении российских сил в районе Работино

Боец рассказал о продвижении российских сил в районе Работино - РИА Новости, 15.03.2024

Боец рассказал о продвижении российских сил в районе Работино

Российские подразделения продвигаются в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, используя БПЛА для ударов по укреплениям и личному составу ВСУ РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T05:13

2024-03-15T05:13

2024-03-15T05:13

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские подразделения продвигаются в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, используя БПЛА для ударов по укреплениям и личному составу ВСУ перед штурмовыми действиями собственной пехоты, рассказал журналистам оператор БПЛА 70-го полка с позывным "Доктор". "Обстановка стабильно напряженная, потихоньку продавливаем противника на различных подступах к Работино, вокруг него. В воздухе очень большое количество БПЛА - как разведывательных, так и ударных дронов. С помощью них мы помогаем продавить (противника) пехоте: "выселяем" блиндажи противника, уничтожаем его пехоту, после чего наша пехота производит уже зачистку и закрепление на данных рубежах", - рассказал он. По его словам, ВСУ пытаются подтягивать на этот участок подкрепления. "Качество этих резервов оставляет желать лучшего. Мне кажется, лучшие силы их уже были побеждены", - отметил "Доктор". Он добавил, что применяемые беспилотные системы постоянно развиваются, появляются новые технологии и приспособления, который позволяют увеличить дальность их действия и боевую эффективность.

https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html

https://ria.ru/20240315/brigada-1933091358.html

работино

запорожская область

россия

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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия