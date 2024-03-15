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Боец рассказал о продвижении российских сил в районе Работино - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933092623.html
Боец рассказал о продвижении российских сил в районе Работино
Боец рассказал о продвижении российских сил в районе Работино - РИА Новости, 15.03.2024
Боец рассказал о продвижении российских сил в районе Работино
Российские подразделения продвигаются в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, используя БПЛА для ударов по укреплениям и личному составу ВСУ РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:13
2024-03-15T05:13
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские подразделения продвигаются в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, используя БПЛА для ударов по укреплениям и личному составу ВСУ перед штурмовыми действиями собственной пехоты, рассказал журналистам оператор БПЛА 70-го полка с позывным "Доктор". "Обстановка стабильно напряженная, потихоньку продавливаем противника на различных подступах к Работино, вокруг него. В воздухе очень большое количество БПЛА - как разведывательных, так и ударных дронов. С помощью них мы помогаем продавить (противника) пехоте: "выселяем" блиндажи противника, уничтожаем его пехоту, после чего наша пехота производит уже зачистку и закрепление на данных рубежах", - рассказал он. По его словам, ВСУ пытаются подтягивать на этот участок подкрепления. "Качество этих резервов оставляет желать лучшего. Мне кажется, лучшие силы их уже были побеждены", - отметил "Доктор". Он добавил, что применяемые беспилотные системы постоянно развиваются, появляются новые технологии и приспособления, который позволяют увеличить дальность их действия и боевую эффективность.
https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html
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работино
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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Боец рассказал о продвижении российских сил в районе Работино

Боец: российские силы продвигаются в районе Работино в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские подразделения продвигаются в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, используя БПЛА для ударов по укреплениям и личному составу ВСУ перед штурмовыми действиями собственной пехоты, рассказал журналистам оператор БПЛА 70-го полка с позывным "Доктор".
"Обстановка стабильно напряженная, потихоньку продавливаем противника на различных подступах к Работино, вокруг него. В воздухе очень большое количество БПЛА - как разведывательных, так и ударных дронов. С помощью них мы помогаем продавить (противника) пехоте: "выселяем" блиндажи противника, уничтожаем его пехоту, после чего наша пехота производит уже зачистку и закрепление на данных рубежах", - рассказал он.
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По его словам, ВСУ пытаются подтягивать на этот участок подкрепления. "Качество этих резервов оставляет желать лучшего. Мне кажется, лучшие силы их уже были побеждены", - отметил "Доктор".
Он добавил, что применяемые беспилотные системы постоянно развиваются, появляются новые технологии и приспособления, который позволяют увеличить дальность их действия и боевую эффективность.
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
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