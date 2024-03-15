https://ria.ru/20240315/soveschanie-1933198406.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 15.03.2024

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:01

2024-03-15T13:01

2024-03-15T13:01

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, будут вступительные слова президента, где он обозначит темы", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин