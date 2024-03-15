https://ria.ru/20240315/soveschanie-1933198406.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 15.03.2024
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:01
2024-03-15T13:01
2024-03-15T13:01
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, будут вступительные слова президента, где он обозначит темы", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза