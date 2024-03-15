https://ria.ru/20240315/shtab-1933341604.html

В Москве подвели итоги работы штаба по вопросам ЖКХ в Управлении Росреестра

В Москве подвели итоги работы штаба по вопросам ЖКХ в Управлении Росреестра - РИА Новости, 15.03.2024

В Москве подвели итоги работы штаба по вопросам ЖКХ в Управлении Росреестра

В столице подвели итоги работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Управлении Росреестра по Москве за 2023 год, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:15

2024-03-15T19:15

2024-03-15T19:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В столице подвели итоги работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Управлении Росреестра по Москве за 2023 год, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Подвели итоги работы совместного штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Управлении Росреестра по Москве за 2023 год. Он создан в ноябре 2021 года по инициативе заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова для ускорения темпов постановки на кадастровый учет и регистрации прав на объекты ЖКХ и дорожно-мостового хозяйства", - говорится в тексте. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что благодаря эффективной работе штаба, быстрому согласованию документов, организации каналов оперативного обмена информацией между предприятиями комплекса городского хозяйства и управлением Росреестра по Москве удалось существенно сократить сроки ввода в эксплуатацию значимых объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры. "Это в свою очередь позволяет нам поддерживать на высоком уровне оказание услуг по обеспечению горожан, предприятий и промышленности коммунальными ресурсами. Бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения является необходимым условием создания комфортной городской среды. В Москве все они работают штатно при любых погодных катаклизмах и на сегодняшний день обладают необходимыми резервами и запасом мощностей", – рассказал Бирюков, слова которого приводятся в тексте. Уточняется, что в прошлом году зарегистрированы права в отношении 152 зданий общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров и 894 коммунальных сооружений суммарной протяженностью 314,8 тысячи метров.

https://ria.ru/20231215/zemuchastki-1915969479.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы