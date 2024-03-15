https://ria.ru/20240315/shkolnik-1933268389.html

Белгородского школьника, закрывшего сестру при обстреле, хотят наградить

Белгородского школьника, закрывшего сестру при обстреле, хотят наградить - РИА Новости, 15.03.2024

Белгородского школьника, закрывшего сестру при обстреле, хотят наградить

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить мальчика из Белгородской области, который во время украинского обстрела спас маленькую РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:40

2024-03-15T15:40

2024-03-15T16:09

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

белгородская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить мальчика из Белгородской области, который во время украинского обстрела спас маленькую сестренку, сообщили в ведомстве. "Благодаря героическому поступку школьника удалось избежать трагических последствий", — говорится в релизе. Накануне ВСУ обстреляли село Беловского недалеко от Белгорода. Девятилетний мальчик прикрыл собой девятимесячную сестру. Оба ребенка получили ранения, но сегодня их уже выписали из больницы.В СК добавили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных.

https://ria.ru/20240315/ataki-1933197446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, белгородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины