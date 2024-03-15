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Белгородского школьника, закрывшего сестру при обстреле, хотят наградить - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 15.03.2024 (обновлено: 16:09 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/shkolnik-1933268389.html
Белгородского школьника, закрывшего сестру при обстреле, хотят наградить
Белгородского школьника, закрывшего сестру при обстреле, хотят наградить - РИА Новости, 15.03.2024
Белгородского школьника, закрывшего сестру при обстреле, хотят наградить
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить мальчика из Белгородской области, который во время украинского обстрела спас маленькую РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:40
2024-03-15T16:09
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить мальчика из Белгородской области, который во время украинского обстрела спас маленькую сестренку, сообщили в ведомстве. "Благодаря героическому поступку школьника удалось избежать трагических последствий", — говорится в релизе. Накануне ВСУ обстреляли село Беловского недалеко от Белгорода. Девятилетний мальчик прикрыл собой девятимесячную сестру. Оба ребенка получили ранения, но сегодня их уже выписали из больницы.В СК добавили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных.
https://ria.ru/20240315/ataki-1933197446.html
россия
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происшествия, россия, белгородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Белгородского школьника, закрывшего сестру при обстреле, хотят наградить

СК представит к награде белгородского школьника, закрывшего сестру при обстреле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить мальчика из Белгородской области, который во время украинского обстрела спас маленькую сестренку, сообщили в ведомстве.
«
"Благодаря героическому поступку школьника удалось избежать трагических последствий", — говорится в релизе.
Накануне ВСУ обстреляли село Беловского недалеко от Белгорода. Девятилетний мальчик прикрыл собой девятимесячную сестру. Оба ребенка получили ранения, но сегодня их уже выписали из больницы.
В СК добавили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБелгородская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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