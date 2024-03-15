https://ria.ru/20240315/sanatorii-1933193901.html

"Путевка.ком": назван топ-5 санаториев с ранней бронью в Краснодарском крае

"Путевка.ком": назван топ-5 санаториев с ранней бронью в Краснодарском крае - РИА Новости, 15.03.2024

"Путевка.ком": назван топ-5 санаториев с ранней бронью в Краснодарском крае

Сервис "Путевка.ком" (Путевка.ру) назвал санатории Краснодарского края с возможностью раннего бронирования, которые пользуются повышенным спросом у российских... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:58

2024-03-15T15:58

2024-03-15T15:58

пресс-релизы

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МОСКВА, 14 мар – пресс-служба интернет-магазина "Путевка.ком". Сервис "Путевка.ком" (Путевка.ру) назвал санатории Краснодарского края с возможностью раннего бронирования, которые пользуются повышенным спросом у российских туристов. В ТОП-5 рейтинга вошли "Адлеркурорт" корпус "Дельфин", "Аквалоо", "Русь" (Анапа), "Малая бухта" (Анапа), "Эдем" (Сочи).Что такое ранее бронирование, и зачем оно нужно?Как отмечают специалисты Putevka.com, бронирование тура задолго до начала курортного сезона и фактической даты заезда позволяет санаториям лучше подготовиться к сезону с учетом предполагаемой загрузки номеров. Кроме того, именно в формате раннего бронирования туристы могут приобрести путевки по сниженной цене (по сравнению со стоимостью непосредственно в сезон)."Адлеркурорт" корпус "Дельфин"Один из крупнейших и старейших санаториев Курортного городка располагает четырьмя отдельными корпусами с панорамными видами на море, своими парковыми зонами и пляжами. В "Адлеркурорте" особое внимание уделяется оздоровительным и восстановительным программам. Основная целевая аудитория санатория – семьи с детьми. Раннее бронирование доступно для гостей корпуса "Дельфин"."Аквалоо"Санаторий расположен в живописном районе Сочи, в окружении гор и моря. "Аквалоо" специализируется на лечении и восстановительной терапии и предлагает широкий спектр восстановительных и СПА -процедур: минеральные ванны, массаж, фито-комплексы.Кроме того, гостям санатория будет предложен спортивный комплекс, аквапарк, досугово-развлекательный центр с видеосалоном, дорожками для боулинга и столами для бильярда."Русь"Санаторий "Русь", расположенный в Анапе, предлагает гостям различные программы отдыха, включая отдых по программе "Все включено". У санатория свой пляж, просторная тенистая территория для прогулок, детский и взрослый бассейны.Как отмечают представители санатория, они специализируются на программах, которые нацелены на полноценный отдых, психологический детокс и укрепление организма."Малая бухта"Санаторий с многолетней историей "Малая бухта", расположенный в Анапе, располагает многопрофильной медицинской базой и предлагает целый набор оздоровительных программ для широкой аудитории и всех возрастов.Гостям санатория предложены два бассейна – взрослый и детский. Еще одна отличительная черта санатория – зеленая территория, на которой высажены вековые деревья."Эдем"Сочинский санаторий "Эдем" расположен непосредственно на берегу моря и недалеко от центра города. У санатория свой пляж, теннисный корт, бассейн с морской водой, спортивная площадка и два корпуса с номерами различных категорий.Специалисты санатория акцентируют внимание гостей на восстановительных программах сроком 7-21 дней, которые можно пройти в "Эдеме", от классической оздоровительной программы до программ "Легкость движения", "Свобода дыхания", "Здоровое сердце и сосуды", "Крепкий иммунитет", "Стоп-стресс" и так далее.Уточнить подробности отдыха, лечения и проживания в санаториях Краснодарского края, а также узнать условия раннего бронирования в упомянутых и других санаториях вы можете на сайте сервиса "Путевка.ком" (Путевка.ру).Реклама, ООО "Система Бронирования Путевка", erid: 4CQwVszH9pWwJxqb9cs

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы