https://ria.ru/20240315/rudenya-1933245390.html

Губернатор Тверской области Руденя проголосовал на выборах президента РФ

Губернатор Тверской области Руденя проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости, 15.03.2024

Губернатор Тверской области Руденя проголосовал на выборах президента РФ

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев проголосовали в пятницу на выборах президента России, сообщает... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T14:55

2024-03-15T14:55

2024-03-15T14:55

тверская область

тверь

россия

игорь руденя

владимир васильев

выборы президента рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев проголосовали в пятницу на выборах президента России, сообщает пресс-служба регионального правительства. Свои голоса они отдали на избирательном участке №965 в средней школе №14 Твери. "Сегодня люди делают свой выбор на шесть лет вперед, определяют, как будет жить наша страна. Чтобы наше государство было крепким, надежным, чтобы развивалась экономика и создавались рабочие места, каждый из нас должен прийти на выборы. Поддержать Родину, чтобы мы были вместе и трудились на благо страны", – приводит пресс-служба слова Рудени. На территории Верхневолжья в 8:00 пятницы открылись все избирательные участки. Выборы продлятся три дня - 15,16 и 17 марта. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. В Тверской области в организации и проведении выборов главы государства помимо регионального избиркома задействованы 45 территориальных избирательных комиссий и 1081 участковая. Все помещения для голосования обеспечены металлодетекторами, средствами видеофиксации и видеонаблюдения, круглосуточной охраной. Более 2500 волонтеров проекта "Выборы доступны всем" на избирательных участках готовы оказывать помощь жителям с ограниченными возможностями. В Тверской области также организовано голосование на дому для граждан, имеющих на то уважительные причины. Возможность реализовать свое избирательное право предоставлена жителям отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. За ходом голосования в регионе следят 3338 наблюдателей – международные, общественные, наблюдатели от кандидатов и партий. Также на выборах работают представители средств массовой информации, аккредитованные ЦИК России и Избирательной комиссией Тверской области.

https://ria.ru/20240314/tver-1932986361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, россия, игорь руденя, владимир васильев, выборы президента рф