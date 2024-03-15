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Губернатор Тверской области Руденя проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости, 15.03.2024
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Тверская область
 
14:55 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/rudenya-1933245390.html
Губернатор Тверской области Руденя проголосовал на выборах президента РФ
Губернатор Тверской области Руденя проголосовал на выборах президента РФ - РИА Новости, 15.03.2024
Губернатор Тверской области Руденя проголосовал на выборах президента РФ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев проголосовали в пятницу на выборах президента России, сообщает... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:55
2024-03-15T14:55
тверская область
тверь
россия
игорь руденя
владимир васильев
выборы президента рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев проголосовали в пятницу на выборах президента России, сообщает пресс-служба регионального правительства. Свои голоса они отдали на избирательном участке №965 в средней школе №14 Твери. "Сегодня люди делают свой выбор на шесть лет вперед, определяют, как будет жить наша страна. Чтобы наше государство было крепким, надежным, чтобы развивалась экономика и создавались рабочие места, каждый из нас должен прийти на выборы. Поддержать Родину, чтобы мы были вместе и трудились на благо страны", – приводит пресс-служба слова Рудени. На территории Верхневолжья в 8:00 пятницы открылись все избирательные участки. Выборы продлятся три дня - 15,16 и 17 марта. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. В Тверской области в организации и проведении выборов главы государства помимо регионального избиркома задействованы 45 территориальных избирательных комиссий и 1081 участковая. Все помещения для голосования обеспечены металлодетекторами, средствами видеофиксации и видеонаблюдения, круглосуточной охраной. Более 2500 волонтеров проекта "Выборы доступны всем" на избирательных участках готовы оказывать помощь жителям с ограниченными возможностями. В Тверской области также организовано голосование на дому для граждан, имеющих на то уважительные причины. Возможность реализовать свое избирательное право предоставлена жителям отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. За ходом голосования в регионе следят 3338 наблюдателей – международные, общественные, наблюдатели от кандидатов и партий. Также на выборах работают представители средств массовой информации, аккредитованные ЦИК России и Избирательной комиссией Тверской области.
https://ria.ru/20240314/tver-1932986361.html
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тверь, россия, игорь руденя, владимир васильев, выборы президента рф
Тверская область, Тверь, Россия, Игорь Руденя, Владимир Васильев, Выборы президента РФ

Губернатор Тверской области Руденя проголосовал на выборах президента РФ

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Игорь Руденя проголосует на выборах президента Российской Федерации
Губернатор Игорь Руденя проголосует на выборах президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Игорь Руденя проголосует на выборах президента Российской Федерации
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев проголосовали в пятницу на выборах президента России, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Свои голоса они отдали на избирательном участке №965 в средней школе №14 Твери.
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"Сегодня люди делают свой выбор на шесть лет вперед, определяют, как будет жить наша страна. Чтобы наше государство было крепким, надежным, чтобы развивалась экономика и создавались рабочие места, каждый из нас должен прийти на выборы. Поддержать Родину, чтобы мы были вместе и трудились на благо страны", – приводит пресс-служба слова Рудени.
На территории Верхневолжья в 8:00 пятницы открылись все избирательные участки. Выборы продлятся три дня - 15,16 и 17 марта. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.
В Тверской области в организации и проведении выборов главы государства помимо регионального избиркома задействованы 45 территориальных избирательных комиссий и 1081 участковая.
Все помещения для голосования обеспечены металлодетекторами, средствами видеофиксации и видеонаблюдения, круглосуточной охраной. Более 2500 волонтеров проекта "Выборы доступны всем" на избирательных участках готовы оказывать помощь жителям с ограниченными возможностями.
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В Тверской области также организовано голосование на дому для граждан, имеющих на то уважительные причины. Возможность реализовать свое избирательное право предоставлена жителям отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.
За ходом голосования в регионе следят 3338 наблюдателей – международные, общественные, наблюдатели от кандидатов и партий. Также на выборах работают представители средств массовой информации, аккредитованные ЦИК России и Избирательной комиссией Тверской области.
 
Тверская областьТверьРоссияИгорь РуденяВладимир ВасильевВыборы президента РФ
 
 
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