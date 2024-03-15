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Путин пообещал, что Россия будет в безопасности, несмотря на потуги врагов - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/rossiya-1933328912.html
Путин пообещал, что Россия будет в безопасности, несмотря на потуги врагов
Путин пообещал, что Россия будет в безопасности, несмотря на потуги врагов - РИА Новости, 15.03.2024
Путин пообещал, что Россия будет в безопасности, несмотря на потуги врагов
Безопасность и внутриполитическая стабильность в России, условия для развития страны и ее будущего будут надежно обеспечены, несмотря на все потуги врагов и... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:33
2024-03-15T18:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Безопасность и внутриполитическая стабильность в России, условия для развития страны и ее будущего будут надежно обеспечены, несмотря на все потуги врагов и недоброжелателей, заявил президент РФ Владимир Путин. На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу он обсудил провокации, предпринятые Киевом после начала голосования на президентских выборах в России. Путин подчеркнул, что военные РФ на линии боевого соприкосновения "уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач". "Создают таким образом необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, а в конечном счете и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут, вне всяких сомнений, надежно обеспечены", - заявил президент РФ.
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безопасность, россия, владимир путин, совет безопасности рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин пообещал, что Россия будет в безопасности, несмотря на потуги врагов

Путин: безопасность России будет обеспечена, несмотря на все потуги врагов

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Безопасность и внутриполитическая стабильность в России, условия для развития страны и ее будущего будут надежно обеспечены, несмотря на все потуги врагов и недоброжелателей, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу он обсудил провокации, предпринятые Киевом после начала голосования на президентских выборах в России. Путин подчеркнул, что военные РФ на линии боевого соприкосновения "уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач".
"Создают таким образом необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, а в конечном счете и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут, вне всяких сомнений, надежно обеспечены", - заявил президент РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
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