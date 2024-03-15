https://ria.ru/20240315/rossiya-1933328912.html

Путин пообещал, что Россия будет в безопасности, несмотря на потуги врагов

Путин пообещал, что Россия будет в безопасности, несмотря на потуги врагов - РИА Новости, 15.03.2024

Путин пообещал, что Россия будет в безопасности, несмотря на потуги врагов

Безопасность и внутриполитическая стабильность в России, условия для развития страны и ее будущего будут надежно обеспечены, несмотря на все потуги врагов и... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:33

2024-03-15T18:33

2024-03-15T18:33

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Безопасность и внутриполитическая стабильность в России, условия для развития страны и ее будущего будут надежно обеспечены, несмотря на все потуги врагов и недоброжелателей, заявил президент РФ Владимир Путин. На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу он обсудил провокации, предпринятые Киевом после начала голосования на президентских выборах в России. Путин подчеркнул, что военные РФ на линии боевого соприкосновения "уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач". "Создают таким образом необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, а в конечном счете и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут, вне всяких сомнений, надежно обеспечены", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, совет безопасности рф