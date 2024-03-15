https://ria.ru/20240315/rossiya-1933322442.html
Путин попросил Шойгу доложить о ситуации с атаками ВСУ на регионы России
Путин попросил Шойгу доложить о ситуации с атаками ВСУ на регионы России - РИА Новости, 15.03.2024
Путин попросил Шойгу доложить о ситуации с атаками ВСУ на регионы России
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о ситуации с атаками ВСУ на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:13
2024-03-15T18:13
2024-03-15T18:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о ситуации с атаками ВСУ на приграничные регионы России. "Просил бы министра обороны доложить о ситуации, которая складывается на данный момент времени", - сказал Путин. Перед этим глава государства сообщил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ. По словам Путина, был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак, но ни на одном направлении противник успеха не имел и бежал с большими потерями. Президент также подчеркнул, что всем пострадавшим от атак противника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Путин попросил Шойгу доложить о ситуации с атаками ВСУ на регионы России
Путин попросил Шойгу доложить о ситуации в приграничных регионах России
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о ситуации с атаками ВСУ на приграничные регионы России.
"Просил бы министра обороны доложить о ситуации, которая складывается на данный момент времени", - сказал Путин.
Перед этим глава государства сообщил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд вооруженных акций в период выборов президента РФ. По словам Путина, был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак, но ни на одном направлении противник успеха не имел и бежал с большими потерями. Президент также подчеркнул, что всем пострадавшим от атак противника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин.
Запад переходит к открытому террору против России