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СМИ: производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт - РИА Новости, 15.03.2024
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09:03 15.03.2024 (обновлено: 12:24 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/rossiya-1933108814.html
СМИ: производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт
СМИ: производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт - РИА Новости, 15.03.2024
СМИ: производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт
Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки в Россию через параллельный импорт, сообщает "Коммерсант" со... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:03
2024-03-15T12:24
экономика
технологии
россия
андрей белоусов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки в Россию через параллельный импорт, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники."По словам ретейлеров, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию. Продавцы допускают полное исчезновение брендов из продажи, рассчитывая, что их заменят турецкие и китайские товары", — указывается в статье.Главный исполнительный директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Ли рассказал изданию, что ограничивать параллельный импорт уже начал шведский бренд Electrolux Group, которому принадлежат марки Electrolux и Zanussi.Другой собеседник “Коммерсанта”, представляющий крупного российского ретейлера, отметил, что в их сети продукция Electrolux не продается с февраля 2022 года по той причине, что из-за параллельного импорта стоимость продукта, не отличающегося от более бюджетных аналогов, возрастает в несколько раз.Ранее издание сообщало, что Bosch начал закрывать монобрендовые магазины, при этом в московском торговом центре "Афимолл Сити" закрылись магазины LG и Sony.В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Этот механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.В конце прошлого года первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что почти за два года действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров на сумму более 70 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240131/prodovolstvie-1924582616.html
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экономика, технологии, россия, андрей белоусов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Белоусов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
СМИ: производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт

"Ъ": Electrolux, Tefal и Braun начали блокировать параллельный импорт в РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорговый центр "Павелецкая плаза" в Москве
Торговый центр Павелецкая плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Торговый центр "Павелецкая плаза" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки в Россию через параллельный импорт, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"По словам ретейлеров, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию. Продавцы допускают полное исчезновение брендов из продажи, рассчитывая, что их заменят турецкие и китайские товары", — указывается в статье.
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Главный исполнительный директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Ли рассказал изданию, что ограничивать параллельный импорт уже начал шведский бренд Electrolux Group, которому принадлежат марки Electrolux и Zanussi.
Другой собеседник “Коммерсанта”, представляющий крупного российского ретейлера, отметил, что в их сети продукция Electrolux не продается с февраля 2022 года по той причине, что из-за параллельного импорта стоимость продукта, не отличающегося от более бюджетных аналогов, возрастает в несколько раз.
Ранее издание сообщало, что Bosch начал закрывать монобрендовые магазины, при этом в московском торговом центре "Афимолл Сити" закрылись магазины LG и Sony.
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В конце прошлого года первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что почти за два года действия механизма параллельного импорта в Россию ввезли товаров на сумму более 70 миллиардов долларов.
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