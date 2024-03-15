https://ria.ru/20240315/reorganizatsiya-1933053929.html

Ефимов: правообладатели проведут реорганизацию бывшей промзоны "Южный порт"

Ефимов: правообладатели проведут реорганизацию бывшей промзоны "Южный порт" - РИА Новости, 15.03.2024

Ефимов: правообладатели проведут реорганизацию бывшей промзоны "Южный порт"

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют еще один участок бывшей промзоны "Южный порт", редевелопментом площадки займутся... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T09:05

2024-03-15T09:05

2024-03-15T09:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют еще один участок бывшей промзоны "Южный порт", редевелопментом площадки займутся правообладатели, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Территория располагается на юго-востоке города по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, владение 10."На части бывшей промзоны "Южный порт" площадью 39,7 гектара построят около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, социальные и коммерческие объекты. Инвестиции в развитие площадки составят около 360 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 5,2 миллиарда рублей ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что порядка 9,3 тыс. рабочих мест планируется создать по итогам реализации данного проекта.На сегодняшний день на участке земли находятся офисы, склады, а также автосервисы. Провести редевелопмент на этой территории смогут правообладатели расположенных на ней объектов.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на представленном участке земли будет располагаться современный городской квартал. Планируется там построить свыше 1 млн кв. м жилья и порядка 415 тыс. кв. м общественной и социальной недвижимости. Он добавил, что там возведут образовательный комплекс для 1,5 тыс. учеников, 675 воспитанников, а также подстанцию скорой и неотложной медпомощи. Еще будут построены офисы, ТЦ, магазины, отделения банков, кафе, рестораны и причалы для маломерных судов.В рамках программы КРТ в Москве создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что власти столицы назначили оператора, который будет реализовывать проект комплексного развития территории в Западном округе города.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)