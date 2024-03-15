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В Госдуме заявили, что о применении натовских ракет давно знают - РИА Новости, 15.03.2024
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03:07 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/rakety-1933087844.html
В Госдуме заявили, что о применении натовских ракет давно знают
В Госдуме заявили, что о применении натовских ракет давно знают - РИА Новости, 15.03.2024
В Госдуме заявили, что о применении натовских ракет давно знают
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не открыл Америку словами об... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T03:07
2024-03-15T03:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не открыл Америку словами об использовании Украиной натовских ракет для атак против Черноморского флота РФ. Ранее Столтенберг признал, что Украина использовала против Черноморского флота РФ поставленные альянсом ракеты. По его словам, Украина якобы смогла "отбросить российский Черноморский флот", а также "обеспечить открытие коридора из Одессы". "Столтенберг хоть и норвежец, но явно не викинг. Ни Америку, ни Исландию своим заявлением - ничего не открыл и нового не сказал. О том, что ВСУ использует английские и французские ракеты, американские и германские танки, чешские и польские снаряды и патроны, в Leopard и Abrams, ЗРК и РЛС сидят инструкторы НАТО, а навигационную поддержку обеспечивают спутники США, российские военные знают еще до появления их на боевых позициях и геостационарных орбитах", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, российские войска уничтожают и будут уничтожать врага, независимо от страны происхождения. В сентябре 2023 года Минобороны РФ сообщало, что Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Как сообщил позднее телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВС Украины, для атаки Украина использовала британские ракеты Storm Shadow.
https://ria.ru/20240314/nato-1933062949.html
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украина, россия, киев, леонид ивлев, госдума рф, йенс столтенберг, в мире
Украина, Россия, Киев, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Йенс Столтенберг, В мире
В Госдуме заявили, что о применении натовских ракет давно знают

Депутат Ивлев: НАТО не открыли Америку словами о ракетах против флота России

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкЛеонид Ивлев
Леонид Ивлев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Леонид Ивлев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не открыл Америку словами об использовании Украиной натовских ракет для атак против Черноморского флота РФ.
Ранее Столтенберг признал, что Украина использовала против Черноморского флота РФ поставленные альянсом ракеты. По его словам, Украина якобы смогла "отбросить российский Черноморский флот", а также "обеспечить открытие коридора из Одессы".
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"Столтенберг хоть и норвежец, но явно не викинг. Ни Америку, ни Исландию своим заявлением - ничего не открыл и нового не сказал. О том, что ВСУ использует английские и французские ракеты, американские и германские танки, чешские и польские снаряды и патроны, в Leopard и Abrams, ЗРК и РЛС сидят инструкторы НАТО, а навигационную поддержку обеспечивают спутники США, российские военные знают еще до появления их на боевых позициях и геостационарных орбитах", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, российские войска уничтожают и будут уничтожать врага, независимо от страны происхождения.
В сентябре 2023 года Минобороны РФ сообщало, что Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Как сообщил позднее телеканал Sky News со ссылкой на источник в ВС Украины, для атаки Украина использовала британские ракеты Storm Shadow.
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УкраинаРоссияКиевЛеонид ИвлевГосдума РФЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
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