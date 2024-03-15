https://ria.ru/20240315/rafakh-1933347149.html
ООН надеется, что наземной операции Израиля в Рафахе удастся избежать
ООН надеется, что наземной операции Израиля в Рафахе удастся избежать - РИА Новости, 15.03.2024
ООН надеется, что наземной операции Израиля в Рафахе удастся избежать
Последствия наземной операции Израиля в Рафахе будут катастрофическими для народа Газы, ООН надеется, что ее удастся избежать, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:39
2024-03-15T19:39
2024-03-15T19:52
в мире
израиль
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
стефан дюжаррик
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ООН, 15 мар - РИА Новости. Последствия наземной операции Израиля в Рафахе будут катастрофическими для народа Газы, ООН надеется, что ее удастся избежать, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.В пятницу израильский военно-политический кабинет утвердил план операции в Рафахе, который стал основным центром размещения беженцев с остальной части палестинского анклава."Эти сообщения крайне беспокоят. Последствия наземной операции в Рафахе в нынешних обстоятельствах будут катастрофическими для народа Газы, для гуманитарной ситуации, для всех вокруг", - сказал Дюжаррик."Очень надеемся, что этого можно избежать. Насколько мы понимаем, переговоры ведутся и надеемся, что стороны смогут договориться о прекращении огня", - добавил он.
https://ria.ru/20240220/izrail-1928335402.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, стефан дюжаррик
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Стефан Дюжаррик
ООН надеется, что наземной операции Израиля в Рафахе удастся избежать
ООН: последствия наземной операции Израиля в Рафахе будут катастрофическими
ООН, 15 мар - РИА Новости. Последствия наземной операции Израиля в Рафахе будут катастрофическими для народа Газы, ООН надеется, что ее удастся избежать, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В пятницу израильский военно-политический кабинет утвердил план операции в Рафахе, который стал основным центром размещения беженцев с остальной части палестинского анклава.
"Эти сообщения крайне беспокоят. Последствия наземной операции в Рафахе в нынешних обстоятельствах будут катастрофическими для народа Газы, для гуманитарной ситуации, для всех вокруг", - сказал Дюжаррик.
"Очень надеемся, что этого можно избежать. Насколько мы понимаем, переговоры ведутся и надеемся, что стороны смогут договориться о прекращении огня", - добавил он.
Готовящееся наступление закончится катастрофой