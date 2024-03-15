https://ria.ru/20240315/rafakh-1933347149.html

ООН надеется, что наземной операции Израиля в Рафахе удастся избежать

ООН надеется, что наземной операции Израиля в Рафахе удастся избежать - РИА Новости, 15.03.2024

ООН надеется, что наземной операции Израиля в Рафахе удастся избежать

Последствия наземной операции Израиля в Рафахе будут катастрофическими для народа Газы, ООН надеется, что ее удастся избежать, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:39

2024-03-15T19:39

2024-03-15T19:52

в мире

израиль

рафах (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

стефан дюжаррик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931207019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d28f72cb68f2dc557ed1adb9ebea2ab.jpg

ООН, 15 мар - РИА Новости. Последствия наземной операции Израиля в Рафахе будут катастрофическими для народа Газы, ООН надеется, что ее удастся избежать, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.В пятницу израильский военно-политический кабинет утвердил план операции в Рафахе, который стал основным центром размещения беженцев с остальной части палестинского анклава."Эти сообщения крайне беспокоят. Последствия наземной операции в Рафахе в нынешних обстоятельствах будут катастрофическими для народа Газы, для гуманитарной ситуации, для всех вокруг", - сказал Дюжаррик."Очень надеемся, что этого можно избежать. Насколько мы понимаем, переговоры ведутся и надеемся, что стороны смогут договориться о прекращении огня", - добавил он.

https://ria.ru/20240220/izrail-1928335402.html

израиль

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, стефан дюжаррик