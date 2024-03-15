https://ria.ru/20240315/pvo-1933316739.html

ПВО уничтожает около 95 процентов ракет и снарядов противника, заявил Путин

ПВО уничтожает около 95 процентов ракет и снарядов противника, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2024

ПВО уничтожает около 95 процентов ракет и снарядов противника, заявил Путин

Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются российскими ПВО, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:57

2024-03-15T17:57

2024-03-15T18:04

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются российскими ПВО, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Глава государства в ходе совещания отметил, что представителями Киевского режима совершен целый ряд диверсионно-террористических атак в приграничных районах России, целью этих действий были попытки помешать проведению выборов президента России."Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО", - сказал он.Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, владимир путин