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ПВО уничтожает около 95 процентов ракет и снарядов противника, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 15.03.2024 (обновлено: 18:04 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/pvo-1933316739.html
ПВО уничтожает около 95 процентов ракет и снарядов противника, заявил Путин
ПВО уничтожает около 95 процентов ракет и снарядов противника, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2024
ПВО уничтожает около 95 процентов ракет и снарядов противника, заявил Путин
Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются российскими ПВО, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:57
2024-03-15T18:04
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются российскими ПВО, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Глава государства в ходе совещания отметил, что представителями Киевского режима совершен целый ряд диверсионно-террористических атак в приграничных районах России, целью этих действий были попытки помешать проведению выборов президента России."Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО", - сказал он.Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин
ПВО уничтожает около 95 процентов ракет и снарядов противника, заявил Путин

Путин: около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются ПВО РФ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются российскими ПВО, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Глава государства в ходе совещания отметил, что представителями Киевского режима совершен целый ряд диверсионно-террористических атак в приграничных районах России, целью этих действий были попытки помешать проведению выборов президента России.
"Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО", - сказал он.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
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