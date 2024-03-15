https://ria.ru/20240315/pvo-1933316739.html
ПВО уничтожает около 95 процентов ракет и снарядов противника, заявил Путин
ПВО уничтожает около 95 процентов ракет и снарядов противника, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2024
ПВО уничтожает около 95 процентов ракет и снарядов противника, заявил Путин
Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются российскими ПВО, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:57
2024-03-15T17:57
2024-03-15T18:04
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются российскими ПВО, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Глава государства в ходе совещания отметил, что представителями Киевского режима совершен целый ряд диверсионно-террористических атак в приграничных районах России, целью этих действий были попытки помешать проведению выборов президента России."Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО", - сказал он.Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин
ПВО уничтожает около 95 процентов ракет и снарядов противника, заявил Путин
Путин: около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются ПВО РФ