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Над Белгородской областью сбили пять чешских снарядов Vampire - РИА Новости, 15.03.2024
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17:26 15.03.2024 (обновлено: 17:51 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/pvo-1933305201.html
Над Белгородской областью сбили пять чешских снарядов Vampire
Над Белгородской областью сбили пять чешских снарядов Vampire - РИА Новости, 15.03.2024
Над Белгородской областью сбили пять чешских снарядов Vampire
Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью еще пять запущенных ВСУ снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:26
2024-03-15T17:51
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью еще пять запущенных ВСУ снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны."Около 17:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении.Это уже третий обстрел Белгородской области из Vampire за сегодняшний день. Утром система ПВО сбила семь реактивных снарядов, при этом в Белгороде пострадали два человека. Еще десять снарядов уничтожили при подлете к городу около 13:00. Из-за этого обстрела один человек погиб, двое получили ранения.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. Силы ПВО ежедневно перехватывают десятки дронов и различных видов ракет и снарядов. Кроме того, ВСУ пытаются забросить диверсионные группы. С 12 по 15 марта войска группировки "Запад" совместно с пограничниками пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. По информации Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 солдат противника, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили пять чешских снарядов Vampire

МО: ПВО сбила пять реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью еще пять запущенных ВСУ снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны.
"Около 17:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении.
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12 марта, 18:55
Это уже третий обстрел Белгородской области из Vampire за сегодняшний день. Утром система ПВО сбила семь реактивных снарядов, при этом в Белгороде пострадали два человека. Еще десять снарядов уничтожили при подлете к городу около 13:00. Из-за этого обстрела один человек погиб, двое получили ранения.
Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. Силы ПВО ежедневно перехватывают десятки дронов и различных видов ракет и снарядов. Кроме того, ВСУ пытаются забросить диверсионные группы. С 12 по 15 марта войска группировки "Запад" совместно с пограничниками пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. По информации Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 солдат противника, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссия
 
 
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