https://ria.ru/20240315/pvo-1933305201.html

Над Белгородской областью сбили пять чешских снарядов Vampire

Над Белгородской областью сбили пять чешских снарядов Vampire - РИА Новости, 15.03.2024

Над Белгородской областью сбили пять чешских снарядов Vampire

Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью еще пять запущенных ВСУ снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:26

2024-03-15T17:26

2024-03-15T17:51

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью еще пять запущенных ВСУ снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны."Около 17:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорится в сообщении.Это уже третий обстрел Белгородской области из Vampire за сегодняшний день. Утром система ПВО сбила семь реактивных снарядов, при этом в Белгороде пострадали два человека. Еще десять снарядов уничтожили при подлете к городу около 13:00. Из-за этого обстрела один человек погиб, двое получили ранения.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. Силы ПВО ежедневно перехватывают десятки дронов и различных видов ракет и снарядов. Кроме того, ВСУ пытаются забросить диверсионные группы. С 12 по 15 марта войска группировки "Запад" совместно с пограничниками пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. По информации Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 солдат противника, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, россия