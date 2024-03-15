https://ria.ru/20240315/pvo-1933279670.html

Система ПВО сбила украинский дрон в Белгородской области

Система ПВО сбила украинский дрон в Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024

Система ПВО сбила украинский дрон в Белгородской области

Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:13

2024-03-15T16:13

2024-03-15T16:20

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Пятнадцатого марта около 15.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее министерство сообщило о пяти сбитых дронах над территориями Белгородской и Калужской областей за прошедшую ночь.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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Кирилл Волков

белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины