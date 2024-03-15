https://ria.ru/20240315/pvo-1933279670.html
Система ПВО сбила украинский дрон в Белгородской области
Система ПВО сбила украинский дрон в Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024
Система ПВО сбила украинский дрон в Белгородской области
Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:13
2024-03-15T16:13
2024-03-15T16:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
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безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Пятнадцатого марта около 15.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее министерство сообщило о пяти сбитых дронах над территориями Белгородской и Калужской областей за прошедшую ночь.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Система ПВО сбила украинский дрон в Белгородской области
Минобороны: система ПВО сбила украинский дрон в Белгородской области