https://ria.ru/20240315/pvo-1933078304.html

Эксперт выразил уверенность, что на время президентских выборов усилят ПВО

Эксперт выразил уверенность, что на время президентских выборов усилят ПВО - РИА Новости, 15.03.2024

Эксперт выразил уверенность, что на время президентских выборов усилят ПВО

Противовоздушная оборона, в первую очередь граничащих с Украиной регионов России, будет усилена в дни президентских выборов, при этом для обеспечения... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T00:12

2024-03-15T00:12

2024-03-15T00:12

выборы президента россии — 2024

россия

украина

курская область

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Противовоздушная оборона, в первую очередь граничащих с Украиной регионов России, будет усилена в дни президентских выборов, при этом для обеспечения безопасности граждан упор сделают на дистанционное голосование, убежден известный военный эксперт Алексей Леонков. Голосование на выборах президента России стартует в пятницу 15 марта и продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "Конечно, ПВО в дни президентских выборов будут усиливать, поскольку одна из задач, которую ставит перед собой сегодня будановское ГУР (главное управление разведки минобороны Украины - ред.), является помешать, снизить явку в России", - сказал Леонков. Эксперт считает, что противовоздушная оборона в дни выборов будет усилена прежде всего в регионах, которые регулярно подвергаются обстрелам и атакам украинских дронов, в том числе в Белгородской, Брянской и Курской областях. По словам Леонкова, сегодня предприятия концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" работают в трехсменном режиме семь дней в неделю, большая часть производимых систем ПВО идут на фронт и в приграничную зону. Эксперт также отметил важность фактора насыщения указанных регионов комплексами радиоэлектронной борьбы, прикрывающими территории от украинских дронов "щитом РЭБ", преодолевая который беспилотники противника теряют управляемость. При этом собеседник агентства считает, что в приграничных с Украиной регионах упор будет сделан на дистанционное голосование. "Основной упор будет сделан на то, чтобы граждане голосовали дистанционно, не приходя на избирательные участки, особенно это касается прифронтовых зон", - сказал он. Досрочное голосование на текущих выборах началось 25 февраля. Регионы, где проходило досрочное голосование, могли сами определять точные даты его проведения на местах. В Запорожской области процедура началась 25 февраля, в ДНР - 10 марта, в ЛНР - 11 марта. В Херсонской области досрочное голосование в семи муниципалитетах началось 27 февраля и завершилось 29 февраля, еще в семи остальных муниципалитетах области оно продлилось с 1 по 3 марта. Такой график в избиркоме региона объяснили повышенными мерами безопасности. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, что попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области вызваны неудачами ВСУ на линии фронта, а также желанием Украины помешать президентским выборам в России и стремлением получить "козырь" в возможном переговорном процессе.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240314/ukraina-1933034181.html

https://ria.ru/20240314/ukraina-1933067243.html

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россия, украина, курская область, вооруженные силы рф, безопасность