https://ria.ru/20240315/putin-1933343388.html
Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн. Трансляция
Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн. Трансляция - РИА Новости, 15.03.2024
Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн. Трансляция
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:24
2024-03-15T19:24
2024-03-15T19:24
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн.
россия
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин голосует на выборах президента России в режиме онлайн
Путин голосует на выборах президента России в режиме онлайн
2024-03-15T19:24
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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4.7
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политика, россия, владимир путин, видео
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн. Трансляция
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн.
2024-03-15T19:24
true
PT1M07S
Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн. Трансляция
Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн.