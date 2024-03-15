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Путин заявил, что запугать российский народ не получится никогда - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 15.03.2024 (обновлено: 18:47 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/putin-1933316389.html
Путин заявил, что запугать российский народ не получится никогда
Путин заявил, что запугать российский народ не получится никогда - РИА Новости, 15.03.2024
Путин заявил, что запугать российский народ не получится никогда
Киевскому режиму не удастся запугать народ России диверсионными атаками в приграничных регионах, россияне ответят большей сплоченностью, заявил президент РФ... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:56
2024-03-15T18:47
россия
общество
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Киевскому режиму не удастся запугать народ России диверсионными атаками в приграничных регионах, россияне ответят большей сплоченностью, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.Глава государства в ходе совещания отметил, что представителями Киевского режима совершен целый ряд диверсионно-террористических атак в приграничных районах России, целью этих действий были попытки помешать проведению выборов президента России."Уверен, наши люди, народ России, ответят на это еще большей сплоченность. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было, и уверен, никогда не будет", - подчеркнул президент, комментируя диверсионные атаки ВСУ.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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"Кого они решили запугать?" – Путин о диверсионных атаках в приграничных регионах
Киевскому режиму не удастся запугать народ России диверсионными атаками в приграничных регионах, россияне ответят большей сплоченностью, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
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россия, общество, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Общество, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин заявил, что запугать российский народ не получится никогда

Путин: запугать российский народ не получится никогда

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Киевскому режиму не удастся запугать народ России диверсионными атаками в приграничных регионах, россияне ответят большей сплоченностью, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Глава государства в ходе совещания отметил, что представителями Киевского режима совершен целый ряд диверсионно-террористических атак в приграничных районах России, целью этих действий были попытки помешать проведению выборов президента России.
"Уверен, наши люди, народ России, ответят на это еще большей сплоченность. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было, и уверен, никогда не будет", - подчеркнул президент, комментируя диверсионные атаки ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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