https://ria.ru/20240315/putin-1933312733.html
Путин проводит встречу с членами Совета Безопасности. Прямая трансляция
Путин проводит встречу с членами Совета Безопасности. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.03.2024
Путин проводит встречу с членами Совета Безопасности. Прямая трансляция
Путин встречается с членами Совета Безопасности. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:47
2024-03-15T17:47
2024-03-15T17:48
безопасность
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933308371_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac408e6b2de6402c0d8848aab08264ae.jpg
Путин встречается с членами Совета Безопасности.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933308371_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_986b133fcd6085df96185db07ecf80c1.jpg
LIVE: Путин на встрече с членами Совета Безопасности
LIVE: Путин на встрече с членами Совета Безопасности
2024-03-15T17:47
true
PT3M39S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, видео
Безопасность, Владимир Путин
Путин проводит встречу с членами Совета Безопасности. Прямая трансляция
Путин встречается с членами Совета Безопасности.
2024-03-15T17:47
true
PT3M39S
Путин встречается с членами Совета Безопасности.