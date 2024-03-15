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В Московском зоопарке появилась гигантская краснокнижная птица - РИА Новости, 15.03.2024
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17:08 15.03.2024 (обновлено: 17:56 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/ptitsa-1933299174.html
В Московском зоопарке появилась гигантская краснокнижная птица
В Московском зоопарке появилась гигантская краснокнижная птица - РИА Новости, 15.03.2024
В Московском зоопарке появилась гигантская краснокнижная птица
В Московском зоопарке поселилась редкая крупная птица — бородач, или ягнятник, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:08
2024-03-15T17:56
хорошие новости
москва
московский зоопарк
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке поселилась редкая крупная птица — бородач, или ягнятник, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Эти мощные и величественные создания из семейства ястребиных считаются одними из самых крупных птиц в мире", — говорится в публикации.Численность бородачей в дикой природе неуклонно снижается, эти птицы внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу России. Московский зоопарк участвует в сохранении исчезающего вида — пара бородачей, недавно вступивших в возраст размножения, живет в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, где для них созданы условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Новый обитатель прибыл в Московский зоопарк из Алма-Аты, ему нет еще и года. Какого он пола, зоологи пока не выяснили, сделать это они планируют осенью во время общей диспансеризации пернатых хищников. После этого Московский зоопарк намерен приобрести особь бородача противоположного пола, чтобы создать пару и получить потомство. Бородача поселили в одном из вольеров павильона "Скала хищных птиц". Это искусственная гора с многочисленными гротами и балконами. Там для птицы создали комфортные условия, и она быстро освоилась на новом месте. Кормят бородача отборным мясом, в основном говядиной.В Московском зоопарке молодого ягнятника кормят отборным мясом, в основном говядиной. Бородачи обитают в Восточной и Южной Африке, Южной Европе, Передней и Центральной Азии. В России их можно встретить на Кавказе, Алтае, в Восточных Саянах. Птицы предпочитают селиться в труднодоступных горных районах со скалистыми отвесными обрывами, они превосходно летают и могут подниматься на высоту до семи тысяч метров над уровнем моря. Бородачи принадлежат к числу самых крупных и мощных птиц на планете. Взрослые особи вырастают в длину до 1,25 метра. Размах крыльев достигает трех метров, а вес — более семи килограммов. В дикой природе бородачи живут не более 25 лет, но в неволе продолжительность их жизни может достигать 50 лет.
https://ria.ru/20240305/muraved-1931260994.html
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москва, московский зоопарк, алма-ата
Хорошие новости, Москва, Московский зоопарк, Алма-Ата
В Московском зоопарке появилась гигантская краснокнижная птица

В Московском зоопарке появился занесенный в Красную книгу бородач, или ягнятник

© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыБородач, или ягнятник, в Московском зоопарке
Бородач, или ягнятник, в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Бородач, или ягнятник, в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Московском зоопарке поселилась редкая крупная птица — бородач, или ягнятник, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Эти мощные и величественные создания из семейства ястребиных считаются одними из самых крупных птиц в мире", — говорится в публикации.
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Численность бородачей в дикой природе неуклонно снижается, эти птицы внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу России. Московский зоопарк участвует в сохранении исчезающего вида — пара бородачей, недавно вступивших в возраст размножения, живет в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, где для них созданы условия, максимально приближенные к естественной среде обитания.
Новый обитатель прибыл в Московский зоопарк из Алма-Аты, ему нет еще и года. Какого он пола, зоологи пока не выяснили, сделать это они планируют осенью во время общей диспансеризации пернатых хищников. После этого Московский зоопарк намерен приобрести особь бородача противоположного пола, чтобы создать пару и получить потомство.
Бородача поселили в одном из вольеров павильона "Скала хищных птиц". Это искусственная гора с многочисленными гротами и балконами. Там для птицы создали комфортные условия, и она быстро освоилась на новом месте. Кормят бородача отборным мясом, в основном говядиной.
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Бородачи обитают в Восточной и Южной Африке, Южной Европе, Передней и Центральной Азии. В России их можно встретить на Кавказе, Алтае, в Восточных Саянах. Птицы предпочитают селиться в труднодоступных горных районах со скалистыми отвесными обрывами, они превосходно летают и могут подниматься на высоту до семи тысяч метров над уровнем моря.
Бородачи принадлежат к числу самых крупных и мощных птиц на планете. Взрослые особи вырастают в длину до 1,25 метра. Размах крыльев достигает трех метров, а вес — более семи килограммов. В дикой природе бородачи живут не более 25 лет, но в неволе продолжительность их жизни может достигать 50 лет.
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