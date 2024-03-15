https://ria.ru/20240315/provokatsii-1933315526.html

Удары Украины по России не останутся безнаказанными, заявил Путин

Удары Украины по России не останутся безнаказанными, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2024

Удары Украины по России не останутся безнаказанными, заявил Путин

Россияне ответят еще большей сплоченностью на попытки провокаций, удары Украины не останутся безнаказанными, заявил президент Владимир Путин на совещании с... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:52

2024-03-15T17:52

2024-03-15T18:56

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

вооруженные силы украины

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933330089_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd5cab95d72693c9fb153a9f1d9fe615.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россияне ответят еще большей сплоченностью на попытки провокаций, удары Украины не останутся безнаказанными, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.Глава государства сообщил, что представители киевского режима совершили несколько диверсионно-террористических атак в приграничных районах России, чтобы помешать проведению выборов президента."Уверен: наши люди ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет. <...> Безнаказанными эти удары не остаются и не останутся", — сказал Путин.По его словам, еще одна цель противника — отвлечь внимание своих граждан и общественности других стран, у которых Украина клянчит деньги и другие подачки, от реального положения дел на фронте, где российские войска уверенно удерживают инициативу.Всего, уточнил президент, киевский режим предпринял четыре попытки диверсионных атак на Белгородскую область и одну — на Курскую, задействовав при этом более 2,5 тысячи личного состава, 35 танков и около 40 бронированных машин."Начиная с 12 марта и по настоящее время противник, используя спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории. <...> Ни на одном из направлений успеха не имел, везде отброшен и отошел, а точнее — бежал с большими потерями", — подчеркнул глава государства.В заключение Путин пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов, пострадавшим от атак украинских ДРГ.С 12 по 14 марта войска группировки "Запад" совместно с ФСБ пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Российские авиация и артиллерия уничтожили более 550 диверсантов, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США, и 15 автомобилей.

https://ria.ru/20240315/diversanty-1933139192.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

белгородская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Кого они решили запугать?" – Путин о диверсионных атаках в приграничных регионах Киевскому режиму не удастся запугать народ России диверсионными атаками в приграничных регионах, россияне ответят большей сплоченностью, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. 2024-03-15T17:52 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белгородская область, курская область