https://ria.ru/20240315/promkompleks-1933054083.html
Ефимов: производители пищевой продукции подтвердили статус промкомплекса
Ефимов: производители пищевой продукции подтвердили статус промкомплекса - РИА Новости, 15.03.2024
Ефимов: производители пищевой продукции подтвердили статус промкомплекса
Статус промышленного комплекса был подтвержден московскими производителями хлебобулочных изделий и мороженого, благодаря чему они смогут получать значительные... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T14:05
2024-03-15T14:05
2024-03-15T14:22
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Статус промышленного комплекса был подтвержден московскими производителями хлебобулочных изделий и мороженого, благодаря чему они смогут получать значительные налоговые льготы, снижать ставки налога на прибыль, а также землю, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Благодаря достижению требуемых показателей два производителя пищевой продукции подтвердили статус промышленного комплекса. Он позволит предприятиям продолжать пользоваться налоговыми преференциями и направлять сэкономленные средства на собственное развитие – модернизацию площадок, увеличение объемов производства и расширение ассортимента ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что также власти присвоили статус промышленного комплекса московскому производителю мясной продукции. В общей сложности на предприятиях трудятся порядка 2,1 тыс. сотрудников.Отмечается, что данный статус на десять лет имеют возможность получить предприятия, занятые в обрабатывающей промышленности. Они должны соответствовать эффективности по нескольким критериям: объем выручки, фонд оплаты труда, число рабочих мест и инвестиции в расчете на 1 га занимаемой площади и пр.Кроме того, с 17 до 13,5% уменьшена региональная часть налога на прибыль для компаний, которые наделены статусом промышленного комплекса. Налог на недвижимое имущество составляет 50%, а земельный налог – 20%. Ставка аренды земли составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что власти города активно поддерживают производителей критически значимой продукции. Например, компаниям доступно более 20 системных инструментов, включая присвоение специальных статусов. В Москве с 2016 года статус промкомплекса был присвоен 70 компаниям, они занимаются производством электроники, одежды, фармы и прочих изделий. По его словам, в лидерах остается пищевая промышленность – специальный статус на сегодняшний день присвоен 24 производителям продуктов питания.В Москве с 1973 года работает кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Там выпускают пшеничный и ржаной хлеб, хлеб с полезными добавками, сдобную и слоеную выпечку, всего не менее 100 тонн продукции каждый день. В компании создано более 950 рабочих мест. Кроме того, столичная фабрика мороженого АО "БРПИ" производит ванильные, шоколадные, ореховые и фруктовые сливочные и прочие сорта мороженого. Там трудятся более 230 сотрудников. С 1970 года в Москве работает производитель мясной продукции ОАО "Царицыно". На сегодняшний день выпускает в сутки более 85 тонн продукции.В Москве по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина действует комплекс мер, который направлен на повышение инвестпривлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В мегаполисе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские бизнесмены могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей столицы, например, целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Москва – это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудятся 725 тыс. сотрудников. Каждый год на территории мегаполиса открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику.Ранее Ефимов сообщал, что показатели производства в Москве в январе 2024 года на 17,8% превышают показатели за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20231205/moskva-1913928355.html
https://ria.ru/20240307/zavody-1931580614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Статус промышленного комплекса был подтвержден московскими производителями хлебобулочных изделий и мороженого, благодаря чему они смогут получать значительные налоговые льготы, снижать ставки налога на прибыль, а также землю, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"Благодаря достижению требуемых показателей два производителя пищевой продукции подтвердили статус промышленного комплекса. Он позволит предприятиям продолжать пользоваться налоговыми преференциями и направлять сэкономленные средства на собственное развитие – модернизацию площадок, увеличение объемов производства и расширение ассортимента ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что также власти присвоили статус промышленного комплекса московскому производителю мясной продукции. В общей сложности на предприятиях трудятся порядка 2,1 тыс. сотрудников.
Отмечается, что данный статус на десять лет имеют возможность получить предприятия, занятые в обрабатывающей промышленности. Они должны соответствовать эффективности по нескольким критериям: объем выручки, фонд оплаты труда, число рабочих мест и инвестиции в расчете на 1 га занимаемой площади и пр.
Ефимов: объем производства обрабатывающих предприятий Москвы вырос на 16%
Кроме того, с 17 до 13,5% уменьшена региональная часть налога на прибыль для компаний, которые наделены статусом промышленного комплекса. Налог на недвижимое имущество составляет 50%, а земельный налог – 20%. Ставка аренды земли составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
заявил, что власти города активно поддерживают производителей критически значимой продукции. Например, компаниям доступно более 20 системных инструментов, включая присвоение специальных статусов. В Москве с 2016 года статус промкомплекса был присвоен 70 компаниям, они занимаются производством электроники, одежды, фармы и прочих изделий. По его словам, в лидерах остается пищевая промышленность – специальный статус на сегодняшний день присвоен 24 производителям продуктов питания.
В Москве с 1973 года работает кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Там выпускают пшеничный и ржаной хлеб, хлеб с полезными добавками, сдобную и слоеную выпечку, всего не менее 100 тонн продукции каждый день. В компании создано более 950 рабочих мест. Кроме того, столичная фабрика мороженого АО "БРПИ" производит ванильные, шоколадные, ореховые и фруктовые сливочные и прочие сорта мороженого. Там трудятся более 230 сотрудников. С 1970 года в Москве работает производитель мясной продукции ОАО "Царицыно". На сегодняшний день выпускает в сутки более 85 тонн продукции.
В Москве по поручению
столичного градоначальника Сергея Собянина
действует комплекс мер, который направлен на повышение инвестпривлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В мегаполисе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские бизнесмены могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей столицы, например, целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.
Ефимов: заводы Москвы за год вдвое увеличили выпуск электрооборудования
Москва – это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудятся 725 тыс. сотрудников. Каждый год на территории мегаполиса открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику.
Ранее Ефимов сообщал, что показатели производства в Москве в январе 2024 года на 17,8% превышают показатели за аналогичный период прошлого года.