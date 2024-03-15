https://ria.ru/20240315/proizvodstvo-1933059552.html

В Москве компания увеличила производство блинного теста на 46,6 процента

В Москве компания увеличила производство блинного теста на 46,6 процента - РИА Новости, 15.03.2024

В Москве компания увеличила производство блинного теста на 46,6 процента

К Масленице производственно-распределительный центр сети ресторанов в Москве нарастил выпуск блинного теста более чем на 46 процентов, заявила в пятницу... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T07:12

2024-03-15T07:12

2024-03-15T07:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

сергей собянин

владимир путин

масленица

празднование масленицы

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. К Масленице производственно-распределительный центр сети ресторанов в Москве нарастил выпуск блинного теста более чем на 46 процентов, заявила в пятницу замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Дарья Степанова."Свыше 290 предприятий в столице производят продукты питания: хлебобулочные, рыбные, молочные, овощные и фруктовые, кондитерские изделия, мясную продукцию, а также готовые блюда и полуфабрикаты. Ежегодно компании укрепляют позиции на рынке и наращивают объемы выпуска, что обусловлено высоким спросом на отечественную продукцию, а также поддержкой со стороны города", – сказала Степанова, ее слова приводит пресс-служба ДИПП.Она привела в пример производственно-распределительный центр сети ресторанов "Теремок", где более чем на 46 процентов выросло изготовление блинного теста к Масленице – с 7,5 до 11 тонн в сутки, а производство начинки почти на 20% – с 6,3 до 7,5 тонны в сутки.Отмечается, что в прошлом году предприятие получило финансовую поддержку Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). В рамках соглашения компания получила льготный заем в 50 млн руб., который смогла направить на покупку промышленного оборудования, произведенного в России. Благодаря чему в 2023 году производственно-распределительный центр предприятия выпустил свыше 15 тыс. т продукции: тесто для блинов, блинную начинку, основу для супов, а также заготовки для вторых блюд и салатов. Кроме того, было изготовлено более 2,8 тыс. т блинного теста.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что рост обрабатывающей промышленности в городе за 2023 год без учета нефтеобрабатывающей отрасли составил 22,3%.Кроме того, по поручению Собянина в Москве реализуется комплекс мер, который направлен на повышение инвестиционной привлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производств. Здесь созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Представители столичного бизнеса могут воспользоваться более 20 системными мерами поддержки от властей города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.Ранее в ДИПП сообщали, что системные меры поддержки промышленности со стороны властей Москвы позволили столичному пищепрому в 2023 году почти на 40% увеличить производство разнообразной продукции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, россия, сергей собянин, владимир путин, масленица, празднование масленицы