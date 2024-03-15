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Электросамокат стал причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы
Электросамокат стал причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 15.03.2024
Электросамокат стал причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы
Причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы стал взрыв батареи электросамоката, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:21
2024-03-15T19:21
2024-03-15T22:04
происшествия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы стал взрыв батареи электросамоката, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительным данным, возгорание произошло из-за взорвавшегося аккумулятора электросамоката, который находился на зарядке, с последующим возгоранием музыкального центра", — сказал он.Собеседник агентства уточнил, что это произошло в доме на улице Бестужевых. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.При этом никто не пострадал.
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происшествия, москва
Электросамокат стал причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы
Взрыв батареи электросамоката стал причиной пожара в квартире в Москве
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы стал взрыв батареи электросамоката, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По предварительным данным, возгорание произошло из-за взорвавшегося аккумулятора электросамоката, который находился на зарядке, с последующим возгоранием музыкального центра", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что это произошло в доме на улице Бестужевых. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
При этом никто не пострадал.
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