Рейтинг@Mail.ru
Электросамокат стал причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 15.03.2024 (обновлено: 22:04 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/pozhar-1933343661.html
Электросамокат стал причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы
Электросамокат стал причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 15.03.2024
Электросамокат стал причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы
Причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы стал взрыв батареи электросамоката, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:21
2024-03-15T22:04
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы стал взрыв батареи электросамоката, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительным данным, возгорание произошло из-за взорвавшегося аккумулятора электросамоката, который находился на зарядке, с последующим возгоранием музыкального центра", — сказал он.Собеседник агентства уточнил, что это произошло в доме на улице Бестужевых. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.При этом никто не пострадал.
https://ria.ru/20240314/pozhar-1932987060.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Электросамокат стал причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы

Взрыв батареи электросамоката стал причиной пожара в квартире в Москве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы стал взрыв батареи электросамоката, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По предварительным данным, возгорание произошло из-за взорвавшегося аккумулятора электросамоката, который находился на зарядке, с последующим возгоранием музыкального центра", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что это произошло в доме на улице Бестужевых. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
При этом никто не пострадал.
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В новой Москве потушили пожар на строительном рынке
14 марта, 16:01
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала