https://ria.ru/20240315/pozhar-1933343661.html

Электросамокат стал причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы

Электросамокат стал причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 15.03.2024

Электросамокат стал причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы

Причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы стал взрыв батареи электросамоката, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:21

2024-03-15T19:21

2024-03-15T22:04

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Причиной пожара в квартире на северо-востоке Москвы стал взрыв батареи электросамоката, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "По предварительным данным, возгорание произошло из-за взорвавшегося аккумулятора электросамоката, который находился на зарядке, с последующим возгоранием музыкального центра", — сказал он.Собеседник агентства уточнил, что это произошло в доме на улице Бестужевых. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.При этом никто не пострадал.

https://ria.ru/20240314/pozhar-1932987060.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва