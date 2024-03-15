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В Новгородской области ликвидировали открытое горение в ангаре
В Новгородской области ликвидировали открытое горение в ангаре - РИА Новости, 15.03.2024
В Новгородской области ликвидировали открытое горение в ангаре
Открытое горение ликвидировали в горящем ангаре на территории пилорамы в Новгородской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T03:12
2024-03-15T03:12
2024-03-15T03:12
происшествия
новгородская область
россия
чудово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в горящем ангаре на территории пилорамы в Новгородской области, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что ангар на территории пилорамы тушат в городе Чудово Новгородской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "В 02.56 ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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происшествия, новгородская область, россия, чудово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новгородская область, Россия, Чудово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области ликвидировали открытое горение в ангаре
МЧС: в горящем ангаре в Новгородской области ликвидировали открытое горение