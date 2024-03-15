https://ria.ru/20240315/pozhar-1933088002.html

В Новгородской области ликвидировали открытое горение в ангаре

В Новгородской области ликвидировали открытое горение в ангаре - РИА Новости, 15.03.2024

В Новгородской области ликвидировали открытое горение в ангаре

Открытое горение ликвидировали в горящем ангаре на территории пилорамы в Новгородской области, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T03:12

2024-03-15T03:12

2024-03-15T03:12

происшествия

новгородская область

россия

чудово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в горящем ангаре на территории пилорамы в Новгородской области, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что ангар на территории пилорамы тушат в городе Чудово Новгородской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров. "В 02.56 ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

новгородская область

россия

чудово

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происшествия, новгородская область, россия, чудово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)