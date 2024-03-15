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В Новгородской области загорелся ангар на территории пилорамы
В Новгородской области загорелся ангар на территории пилорамы - РИА Новости, 15.03.2024
В Новгородской области загорелся ангар на территории пилорамы
Ангар на территории пилорамы тушат в Новгородской области, возгорание локализовано на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T02:29
2024-03-15T02:29
2024-03-15T02:54
происшествия
россия
чудово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новгородская область
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ангар на территории пилорамы тушат в Новгородской области, возгорание локализовано на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Ангар, как уточняется, загорелся ночью в городе Чудово. "По прибытии на место было установлено, что происходит загорание ангара на территории пилорамы. На данный момент пожар локализован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.На месте работают 18 человек и шесть единиц техники.
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происшествия, россия, чудово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новгородская область
Происшествия, Россия, Чудово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новгородская область
В Новгородской области загорелся ангар на территории пилорамы
МЧС: в Новгородской области загорелся ангар на 1,5 тысячи квадратных метров