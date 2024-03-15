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В Новгородской области загорелся ангар на территории пилорамы

В Новгородской области загорелся ангар на территории пилорамы - РИА Новости, 15.03.2024

В Новгородской области загорелся ангар на территории пилорамы

Ангар на территории пилорамы тушат в Новгородской области, возгорание локализовано на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T02:29

2024-03-15T02:29

2024-03-15T02:54

происшествия

россия

чудово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новгородская область

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ангар на территории пилорамы тушат в Новгородской области, возгорание локализовано на 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Ангар, как уточняется, загорелся ночью в городе Чудово. "По прибытии на место было установлено, что происходит загорание ангара на территории пилорамы. На данный момент пожар локализован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.На месте работают 18 человек и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

россия

чудово

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происшествия, россия, чудово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новгородская область