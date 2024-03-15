https://ria.ru/20240315/poteri-1933277534.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении за неделю - РИА Новости, 15.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении за неделю
Российские военнослужащие за неделю нанесли поражение 11 бригадам ВСУ и отразили 64 контратаки на авдеевском направлении, противник потерял здесь более 2,7... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:08
2024-03-15T16:08
2024-03-15T16:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
семеновка (краматорск)
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю нанесли поражение 11 бригадам ВСУ и отразили 64 контратаки на авдеевском направлении, противник потерял здесь более 2,7 тысячи солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение и занятие более выгодных рубежей", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 15 марта.Отмечается, что во взаимодействии с авиацией и артиллерией группировка нанесла поражение живой силе и технике 11 бригад ВСУ в районах различных населенных пунктов в ДНР."Также отражены 64 контратаки формирований противника в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Первомайское, Тоненькое и Орловка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.Отмечается, что за неделю на авдеевском направлении ВСУ потеряли свыше 2710 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе Abrams производства США, 19 боевых бронированных машин, 91 автомобиль и 18 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, семеновка (краматорск), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Семеновка (Краматорск), Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении за неделю
МО: ВСУ потеряли более 2,7 тысячи военных на Авдеевском направлении за неделю