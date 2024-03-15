https://ria.ru/20240315/poteri-1933277534.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении за неделю - РИА Новости, 15.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении за неделю

Российские военнослужащие за неделю нанесли поражение 11 бригадам ВСУ и отразили 64 контратаки на авдеевском направлении, противник потерял здесь более 2,7... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:08

2024-03-15T16:08

2024-03-15T16:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

семеновка (краматорск)

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю нанесли поражение 11 бригадам ВСУ и отразили 64 контратаки на авдеевском направлении, противник потерял здесь более 2,7 тысячи солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение и занятие более выгодных рубежей", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 15 марта.Отмечается, что во взаимодействии с авиацией и артиллерией группировка нанесла поражение живой силе и технике 11 бригад ВСУ в районах различных населенных пунктов в ДНР."Также отражены 64 контратаки формирований противника в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Первомайское, Тоненькое и Орловка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.Отмечается, что за неделю на авдеевском направлении ВСУ потеряли свыше 2710 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе Abrams производства США, 19 боевых бронированных машин, 91 автомобиль и 18 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

семеновка (краматорск)

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, семеновка (краматорск), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)