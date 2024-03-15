https://ria.ru/20240315/posolstvo-1933078138.html

Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы

Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы - РИА Новости, 15.03.2024

Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы

Посольству России в США поступают угрозы, есть информация о планах провести антироссийские акции во время президентских выборов, заявил посол в Вашингтоне... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T00:07

2024-03-15T00:07

2024-03-15T00:25

в мире

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сша

анатолий антонов

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Посольству России в США поступают угрозы, есть информация о планах провести антироссийские акции во время президентских выборов, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в программе "Большая игра" на "Первом канале"."Нам поступает очень много провокационных звонков, угроз. Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств и консульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства, и — не сорвать, это просто не получится, — а осложнить (выборы — Прим. ред.), испортить нам настроение", — сказал Антонов.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за рубежом готовится целый ряд провокаций на участках, где будут голосовать россияне на выборах президента.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240314/vybory-1932982926.html

https://ria.ru/20240314/nablyudateli-1932982201.html

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в мире, россия, сша, анатолий антонов