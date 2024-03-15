https://ria.ru/20240315/posolstvo-1933078138.html
Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы
Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы - РИА Новости, 15.03.2024
Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы
Посольству России в США поступают угрозы, есть информация о планах провести антироссийские акции во время президентских выборов, заявил посол в Вашингтоне... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T00:07
2024-03-15T00:07
2024-03-15T00:25
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выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Посольству России в США поступают угрозы, есть информация о планах провести антироссийские акции во время президентских выборов, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в программе "Большая игра" на "Первом канале"."Нам поступает очень много провокационных звонков, угроз. Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств и консульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства, и — не сорвать, это просто не получится, — а осложнить (выборы — Прим. ред.), испортить нам настроение", — сказал Антонов.Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за рубежом готовится целый ряд провокаций на участках, где будут голосовать россияне на выборах президента.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240314/vybory-1932982926.html
https://ria.ru/20240314/nablyudateli-1932982201.html
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов, Выборы президента России — 2024
Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы
Антонов: посольству в США поступают угрозы, возможны антироссийские акции
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Посольству России в США поступают угрозы, есть информация о планах провести антироссийские акции во время президентских выборов, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в программе "Большая игра" на "Первом канале".
"Нам поступает очень много провокационных звонков, угроз. Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств и консульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства, и — не сорвать, это просто не получится, — а осложнить (выборы — Прим. ред.), испортить нам настроение", — сказал Антонов.
В ЕС высказались о признании результатов выборов в России
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за рубежом готовится целый ряд провокаций на участках, где будут голосовать россияне на выборах президента.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Наблюдатели из 106 стран получили аккредитацию на выборы в России