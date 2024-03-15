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ВС России уничтожили более 550 боевиков ВСУ, пытавшихся прорвать границу - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 15.03.2024 (обновлено: 17:34 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/popytki-1933291047.html
ВС России уничтожили более 550 боевиков ВСУ, пытавшихся прорвать границу
ВС России уничтожили более 550 боевиков ВСУ, пытавшихся прорвать границу - РИА Новости, 15.03.2024
ВС России уничтожили более 550 боевиков ВСУ, пытавшихся прорвать границу
Российские войска отразили все попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области, уничтожив более 550 боевиков, сообщается в сводке министерства обороны. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:44
2024-03-15T17:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские войска отразили все попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области, уничтожив более 550 боевиков, сообщается в сводке министерства обороны."С 12 по 15 марта в результате упреждающих и слаженных действий российских войск совместно с подразделениями Пограничной службы ФСБ предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей", — заявили в ведомстве.Уточняется, что авиация и артиллерия уничтожили более 550 украинских диверсантов, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.В ночь на 12 марта террористы ВСУ после интенсивного обстрела гражданских объектов безуспешно попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.Накануне украинские боевики вновь попытались зайти в районе Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и российские войска не позволили этого сделать.Попытки Украины атаковать приграничные районы России связаны с неудачами на линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву 13 марта. Президент подчеркнул, что киевский режим в 2023 году не добился ни одной из поставленных целей.
https://ria.ru/20240315/diversanty-1933139192.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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353
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Кадры поражения техники ВСУ при попытке прорыва на территорию России
Кадры объективного контроля поражения техники ВСУ в ходе попытки прорыва на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий киселев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Белгородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Дмитрий Киселев, Владимир Путин
ВС России уничтожили более 550 боевиков ВСУ, пытавшихся прорвать границу

ВС РФ отразили все попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские войска отразили все попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области, уничтожив более 550 боевиков, сообщается в сводке министерства обороны.
"С 12 по 15 марта в результате упреждающих и слаженных действий российских войск совместно с подразделениями Пограничной службы ФСБ предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей", — заявили в ведомстве.
Кадр уничтожения личного состава украинских ДРГ
Минобороны рассказало, как диверсанты пытались закрепиться в доме у границы
Вчера, 10:45
Уточняется, что авиация и артиллерия уничтожили более 550 украинских диверсантов, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.
В ночь на 12 марта террористы ВСУ после интенсивного обстрела гражданских объектов безуспешно попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.
Российский военнослужащий ведет боевую работу в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Украина снова победила Россию в интернете
12 марта, 18:55
Накануне украинские боевики вновь попытались зайти в районе Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и российские войска не позволили этого сделать.
Попытки Украины атаковать приграничные районы России связаны с неудачами на линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву 13 марта. Президент подчеркнул, что киевский режим в 2023 году не добился ни одной из поставленных целей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАБелгородская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Дмитрий КиселевВладимир Путин
 
 
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