https://ria.ru/20240315/popytki-1933291047.html

ВС России уничтожили более 550 боевиков ВСУ, пытавшихся прорвать границу

ВС России уничтожили более 550 боевиков ВСУ, пытавшихся прорвать границу - РИА Новости, 15.03.2024

ВС России уничтожили более 550 боевиков ВСУ, пытавшихся прорвать границу

Российские войска отразили все попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области, уничтожив более 550 боевиков, сообщается в сводке министерства обороны. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:44

2024-03-15T16:44

2024-03-15T17:34

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские войска отразили все попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области, уничтожив более 550 боевиков, сообщается в сводке министерства обороны."С 12 по 15 марта в результате упреждающих и слаженных действий российских войск совместно с подразделениями Пограничной службы ФСБ предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей", — заявили в ведомстве.Уточняется, что авиация и артиллерия уничтожили более 550 украинских диверсантов, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.В ночь на 12 марта террористы ВСУ после интенсивного обстрела гражданских объектов безуспешно попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.Накануне украинские боевики вновь попытались зайти в районе Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и российские войска не позволили этого сделать.Попытки Украины атаковать приграничные районы России связаны с неудачами на линии боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву 13 марта. Президент подчеркнул, что киевский режим в 2023 году не добился ни одной из поставленных целей.

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https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

сша

белгородская область

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Кадры поражения техники ВСУ при попытке прорыва на территорию России Кадры объективного контроля поражения техники ВСУ в ходе попытки прорыва на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области 2024-03-15T16:44 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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