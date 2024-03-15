https://ria.ru/20240315/popravki-1933289218.html

Кабмин предложил налоговые поправки, снижающие нагрузку на граждан и бизнес

Кабмин предложил налоговые поправки, снижающие нагрузку на граждан и бизнес - РИА Новости, 15.03.2024

Кабмин предложил налоговые поправки, снижающие нагрузку на граждан и бизнес

Правительство РФ предлагает внести поправки в Налоговый кодекс для сокращения административной и регуляторной нагрузки на россиян и бизнес, среди них –... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:12

2024-03-15T17:12

2024-03-15T17:12

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Правительство РФ предлагает внести поправки в Налоговый кодекс для сокращения административной и регуляторной нагрузки на россиян и бизнес, среди них – уменьшение выплат налога на проценты по "длинным" банковским вкладам, отмена подачи "нулевой" упрощенной отчетности для бизнеса, а также расширение списка компаний, которые могут перейти на налоговый мониторинг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня в нашей повестке большой законопроект поправок в Налоговое законодательство. По поручению президента продолжаем сокращать для граждан и бизнеса регуляторную и административную нагрузку. Прежде всего для многодетных семей: теперь родителям не надо будет подавать заявление на предоставление им льгот по имущественному налогу. Они станут автоматически их получать, и такой беззаявительный порядок обеспечит централизованная передача в Федеральную налоговую службу необходимых сведений", - сказал Мишустин. Помимо этого, вкладчики смогут уменьшить выплаты налога на проценты по "длинным" банковским вкладам, которые были открыты более чем на год. "Необлагаемый лимит по таким доходам станет учитываться за каждый год, а не только в конце срока, как это было ранее", - сообщил Мишустин. Среди предложений, направленных на поддержку бизнеса, глава кабмина назвал отмену подачи "нулевой" упрощенной отчетности, если деятельность компанией не велась. Поправками также предусматривается дальнейшее расширение крупных компаний, которые могут перейти на налоговый мониторинг, чтобы застраховать от дополнительных проверок, от риска ошибок и дополнительных начислений. "Снизится и планка годовой суммы налогов, с которой организации смогут воспользоваться таким порядком - со 100 до 80 миллионов рублей, и до 800 млн рублей – по годовому обороту и стоимости активов", - добавил Мишустин. "Рассчитываем, что эти и другие меры подготовленного законопроекта поддержат граждан и предприятия", – заключил глава правительства.

https://ria.ru/20240314/gelendzhik-1932999104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, михаил мишустин, налоги