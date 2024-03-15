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Кабмин предложил налоговые поправки, снижающие нагрузку на граждан и бизнес - РИА Новости, 15.03.2024
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17:12 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/popravki-1933289218.html
Кабмин предложил налоговые поправки, снижающие нагрузку на граждан и бизнес
Кабмин предложил налоговые поправки, снижающие нагрузку на граждан и бизнес - РИА Новости, 15.03.2024
Кабмин предложил налоговые поправки, снижающие нагрузку на граждан и бизнес
Правительство РФ предлагает внести поправки в Налоговый кодекс для сокращения административной и регуляторной нагрузки на россиян и бизнес, среди них –... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:12
2024-03-15T17:12
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Правительство РФ предлагает внести поправки в Налоговый кодекс для сокращения административной и регуляторной нагрузки на россиян и бизнес, среди них – уменьшение выплат налога на проценты по "длинным" банковским вкладам, отмена подачи "нулевой" упрощенной отчетности для бизнеса, а также расширение списка компаний, которые могут перейти на налоговый мониторинг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня в нашей повестке большой законопроект поправок в Налоговое законодательство. По поручению президента продолжаем сокращать для граждан и бизнеса регуляторную и административную нагрузку. Прежде всего для многодетных семей: теперь родителям не надо будет подавать заявление на предоставление им льгот по имущественному налогу. Они станут автоматически их получать, и такой беззаявительный порядок обеспечит централизованная передача в Федеральную налоговую службу необходимых сведений", - сказал Мишустин. Помимо этого, вкладчики смогут уменьшить выплаты налога на проценты по "длинным" банковским вкладам, которые были открыты более чем на год. "Необлагаемый лимит по таким доходам станет учитываться за каждый год, а не только в конце срока, как это было ранее", - сообщил Мишустин. Среди предложений, направленных на поддержку бизнеса, глава кабмина назвал отмену подачи "нулевой" упрощенной отчетности, если деятельность компанией не велась. Поправками также предусматривается дальнейшее расширение крупных компаний, которые могут перейти на налоговый мониторинг, чтобы застраховать от дополнительных проверок, от риска ошибок и дополнительных начислений. "Снизится и планка годовой суммы налогов, с которой организации смогут воспользоваться таким порядком - со 100 до 80 миллионов рублей, и до 800 млн рублей – по годовому обороту и стоимости активов", - добавил Мишустин. "Рассчитываем, что эти и другие меры подготовленного законопроекта поддержат граждан и предприятия", – заключил глава правительства.
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твой бизнес – новости, россия, михаил мишустин, налоги
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Михаил Мишустин, Налоги

Кабмин предложил налоговые поправки, снижающие нагрузку на граждан и бизнес

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Правительство РФ предлагает внести поправки в Налоговый кодекс для сокращения административной и регуляторной нагрузки на россиян и бизнес, среди них – уменьшение выплат налога на проценты по "длинным" банковским вкладам, отмена подачи "нулевой" упрощенной отчетности для бизнеса, а также расширение списка компаний, которые могут перейти на налоговый мониторинг, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня в нашей повестке большой законопроект поправок в Налоговое законодательство. По поручению президента продолжаем сокращать для граждан и бизнеса регуляторную и административную нагрузку. Прежде всего для многодетных семей: теперь родителям не надо будет подавать заявление на предоставление им льгот по имущественному налогу. Они станут автоматически их получать, и такой беззаявительный порядок обеспечит централизованная передача в Федеральную налоговую службу необходимых сведений", - сказал Мишустин.
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Помимо этого, вкладчики смогут уменьшить выплаты налога на проценты по "длинным" банковским вкладам, которые были открыты более чем на год. "Необлагаемый лимит по таким доходам станет учитываться за каждый год, а не только в конце срока, как это было ранее", - сообщил Мишустин.
Среди предложений, направленных на поддержку бизнеса, глава кабмина назвал отмену подачи "нулевой" упрощенной отчетности, если деятельность компанией не велась.
Поправками также предусматривается дальнейшее расширение крупных компаний, которые могут перейти на налоговый мониторинг, чтобы застраховать от дополнительных проверок, от риска ошибок и дополнительных начислений. "Снизится и планка годовой суммы налогов, с которой организации смогут воспользоваться таким порядком - со 100 до 80 миллионов рублей, и до 800 млн рублей – по годовому обороту и стоимости активов", - добавил Мишустин.
"Рассчитываем, что эти и другие меры подготовленного законопроекта поддержат граждан и предприятия", – заключил глава правительства.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияМихаил МишустинНалоги
 
 
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