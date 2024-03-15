https://ria.ru/20240315/politika-1933248971.html

В Германии призвали пересмотреть газовую политику в отношении России

В Германии призвали пересмотреть газовую политику в отношении России - РИА Новости, 15.03.2024

В Германии призвали пересмотреть газовую политику в отношении России

Члены правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) пытаются узнать у правительства ФРГ, планируется ли пересмотр газовой политики в отношении России РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:00

2024-03-15T15:00

2024-03-15T15:00

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Члены правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) пытаются узнать у правительства ФРГ, планируется ли пересмотр газовой политики в отношении России из-за того, что действия США в сфере энергетики ставят под сомнение их надежность в отношении будущих поставок, говорится в тексте парламентского запроса немецких депутатов. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт. "Планирует ли федеральное правительство пересмотреть свой курс в отношении энергопоставок в Германию из РФ, особенно в связи с тем, что поставки СПГ в настоящее время ставят под сомнение надежность самих США в отношении будущих поставок СПГ, согласно собственному заявлению Американской ассоциации производителей СПГ Center for LNG?" - говорится в запросе депутатов. Ассоциация Center for LNG 26 января опубликовала комментарий своего исполнительного директора Чарли Ридла по поводу объявления минэнерго США о приостановке рассмотрения заявок на экспорт СПГ из США. Он назвал такое решение "недальновидным и разрушительным", а также "ослабляющим отношения США с союзниками". По словам Ридла, решение американских властей "подрывает энергетическое лидерство США в мире" и "создает значительный риск для американской экономики, ставя под угрозу будущие проекты и связанные с ними рабочие места, а также дестабилизируя международные энергетические рынки". Он добавил, что, приостановив выдачу разрешений на экспорт СПГ, Белый дом посылает сигнал союзникам в Европе, что они "не могут полагаться на обещания США помочь в обеспечении энергетической безопасности и лидерстве в области климата". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США дискредитируют себя, как поставщика, приостанавливая одобрение новых контрактов по СПГ за рубеж. Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html

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