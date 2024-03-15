https://ria.ru/20240315/patriarkh-1933330310.html
Патриарха Болгарской православной церкви Неофита похоронят в Софии 16 марта
Патриарха Болгарской православной церкви Неофита похоронят в Софии 16 марта - РИА Новости, 15.03.2024
Патриарха Болгарской православной церкви Неофита похоронят в Софии 16 марта
Патриарха Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополита Софийского Неофита похоронят в Митрополичьем соборе Святого Воскресения в столице Болгарии Софии 16... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:37
2024-03-15T18:37
2024-03-15T18:37
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарха Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополита Софийского Неофита похоронят в Митрополичьем соборе Святого Воскресения в столице Болгарии Софии 16 марта, днем ранее в патриаршем соборе Святого Александра Невского состоится прощание с предстоятелем, сообщается на сайте БПЦ.Патриарх Неофит скончался 13 марта в возрасте 78 лет."Пятнадцатого марта этого года в 9.00 останки блаженного Болгарского патриарха и митрополита Софийского Неофита будут выставлены для поклонения в Патриаршем соборе "Св. Александра Невского", - говорится в постановлении Синода БПЦ, опубликованном на сайте Болгарской православной церкви.В БПЦ сообщили, что заупокойная литургия пройдет 16 марта, после окончания заупокойной литургии начнется панихида по усопшему предстоятелю Болгарской православной церкви."Крестным ходом тело патриарха Неофита пронесут из Патриаршего собора "Св. Александра Невского" к Митрополичьему собору "Св. Воскресенье", где он будет похоронен", - сообщается на сайте.
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РИА Новости
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софия (город), болгария, александр невский, болгарская православная церковь, религия
Религия, София (город), Болгария, Александр Невский, Болгарская православная церковь, Религия
Патриарха Болгарской православной церкви Неофита похоронят в Софии 16 марта
Главу БПЦ патриарха Неофита похоронят в соборе Святого Воскресения в Софии
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарха Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополита Софийского Неофита похоронят в Митрополичьем соборе Святого Воскресения в столице Болгарии Софии 16 марта, днем ранее в патриаршем соборе Святого Александра Невского состоится прощание с предстоятелем, сообщается на сайте БПЦ.
Патриарх Неофит скончался 13 марта в возрасте 78 лет.
"Пятнадцатого марта этого года в 9.00 останки блаженного Болгарского патриарха и митрополита Софийского Неофита будут выставлены для поклонения в Патриаршем соборе "Св. Александра Невского", - говорится в постановлении Синода БПЦ, опубликованном на сайте Болгарской православной церкви
.
В БПЦ сообщили, что заупокойная литургия пройдет 16 марта, после окончания заупокойной литургии начнется панихида по усопшему предстоятелю Болгарской православной церкви.
"Крестным ходом тело патриарха Неофита пронесут из Патриаршего собора "Св. Александра Невского" к Митрополичьему собору "Св. Воскресенье", где он будет похоронен", - сообщается на сайте.
Задержанный протоиерей УПЦ находится в изоляторе СБУ, сообщили адвокаты