Рейтинг@Mail.ru
Патриарха Болгарской православной церкви Неофита похоронят в Софии 16 марта - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:37 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/patriarkh-1933330310.html
Патриарха Болгарской православной церкви Неофита похоронят в Софии 16 марта
Патриарха Болгарской православной церкви Неофита похоронят в Софии 16 марта - РИА Новости, 15.03.2024
Патриарха Болгарской православной церкви Неофита похоронят в Софии 16 марта
Патриарха Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополита Софийского Неофита похоронят в Митрополичьем соборе Святого Воскресения в столице Болгарии Софии 16... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:37
2024-03-15T18:37
религия
софия (город)
болгария
александр невский
болгарская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138765/81/1387658198_0:216:1374:989_1920x0_80_0_0_73e9eab9d93a9bbcd3abffd8a1172999.jpg
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарха Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополита Софийского Неофита похоронят в Митрополичьем соборе Святого Воскресения в столице Болгарии Софии 16 марта, днем ранее в патриаршем соборе Святого Александра Невского состоится прощание с предстоятелем, сообщается на сайте БПЦ.Патриарх Неофит скончался 13 марта в возрасте 78 лет."Пятнадцатого марта этого года в 9.00 останки блаженного Болгарского патриарха и митрополита Софийского Неофита будут выставлены для поклонения в Патриаршем соборе "Св. Александра Невского", - говорится в постановлении Синода БПЦ, опубликованном на сайте Болгарской православной церкви.В БПЦ сообщили, что заупокойная литургия пройдет 16 марта, после окончания заупокойной литургии начнется панихида по усопшему предстоятелю Болгарской православной церкви."Крестным ходом тело патриарха Неофита пронесут из Патриаршего собора "Св. Александра Невского" к Митрополичьему собору "Св. Воскресенье", где он будет похоронен", - сообщается на сайте.
https://ria.ru/20240315/zaderzhannyy-1933323208.html
софия (город)
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138765/81/1387658198_0:87:1374:1118_1920x0_80_0_0_ed7c778be9a5051db6671ced9fd03f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
софия (город), болгария, александр невский, болгарская православная церковь, религия
Религия, София (город), Болгария, Александр Невский, Болгарская православная церковь, Религия
Патриарха Болгарской православной церкви Неофита похоронят в Софии 16 марта

Главу БПЦ патриарха Неофита похоронят в соборе Святого Воскресения в Софии

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриаршее служение в честь 1025-летия Крещения Руси
Патриаршее служение в честь 1025-летия Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Патриарха Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополита Софийского Неофита похоронят в Митрополичьем соборе Святого Воскресения в столице Болгарии Софии 16 марта, днем ранее в патриаршем соборе Святого Александра Невского состоится прощание с предстоятелем, сообщается на сайте БПЦ.
Патриарх Неофит скончался 13 марта в возрасте 78 лет.
"Пятнадцатого марта этого года в 9.00 останки блаженного Болгарского патриарха и митрополита Софийского Неофита будут выставлены для поклонения в Патриаршем соборе "Св. Александра Невского", - говорится в постановлении Синода БПЦ, опубликованном на сайте Болгарской православной церкви.
В БПЦ сообщили, что заупокойная литургия пройдет 16 марта, после окончания заупокойной литургии начнется панихида по усопшему предстоятелю Болгарской православной церкви.
"Крестным ходом тело патриарха Неофита пронесут из Патриаршего собора "Св. Александра Невского" к Митрополичьему собору "Св. Воскресенье", где он будет похоронен", - сообщается на сайте.
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Задержанный протоиерей УПЦ находится в изоляторе СБУ, сообщили адвокаты
Вчера, 18:16
 
РелигияСофия (город)БолгарияАлександр НевскийБолгарская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала