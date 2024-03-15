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Патриарх Сербский прибыл в Москву - РИА Новости, 15.03.2024
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Религия
 
02:21 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/patriarkh-1933085228.html
Патриарх Сербский прибыл в Москву
Патриарх Сербский прибыл в Москву - РИА Новости, 15.03.2024
Патриарх Сербский прибыл в Москву
Патриарх Сербский Порфирий прибыл в Москву для отпевания епископа Моравичского Антония, сообщает сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T02:21
2024-03-15T02:21
религия
москва
патриарх сербский порфирий
отдел внешних церковных связей московского патриархата
сербская православная церковь
московский патриархат
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий прибыл в Москву для отпевания епископа Моравичского Антония, сообщает сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "Пятнадцатого марта 2024 года в Москву прибыл предстоятель Сербской православной церкви - святейший патриарх Порфирий для участия в отпевании и погребении представителя патриарха Сербского при патриархе Московском и всея Руси, настоятеля храма апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот в Москве (подворье Сербской православной церкви) епископа Моравичского Антония", - говорится на сайте ОВЦС. Ожидается, что он и патриарх Московский и всея Руси Кирилл отпоют епископа Антония в храме Христа Спасителя 16 марта. Представитель Сербской православной церкви при патриархе Московском и всея Руси епископ Моравичский Антоний (Пантелич) умер 11 марта после продолжительной болезни, сообщал ранее ОВЦС.
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москва, патриарх сербский порфирий, отдел внешних церковных связей московского патриархата, сербская православная церковь, московский патриархат, религия, русская православная церковь
Религия, Москва, Патриарх Сербский Порфирий, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Сербская православная церковь, Московский Патриархат, Религия, Русская православная церковь
Патриарх Сербский прибыл в Москву

ОЦВС: Патриарх Сербский Порфирий прибыл в Москву

© РИА Новости / Олег Иванов | Перейти в медиабанкПатриарх Сербский Порфирий
Патриарх Сербский Порфирий - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Олег Иванов
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Патриарх Сербский Порфирий . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий прибыл в Москву для отпевания епископа Моравичского Антония, сообщает сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
"Пятнадцатого марта 2024 года в Москву прибыл предстоятель Сербской православной церкви - святейший патриарх Порфирий для участия в отпевании и погребении представителя патриарха Сербского при патриархе Московском и всея Руси, настоятеля храма апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот в Москве (подворье Сербской православной церкви) епископа Моравичского Антония", - говорится на сайте ОВЦС.
Ожидается, что он и патриарх Московский и всея Руси Кирилл отпоют епископа Антония в храме Христа Спасителя 16 марта.
Представитель Сербской православной церкви при патриархе Московском и всея Руси епископ Моравичский Антоний (Пантелич) умер 11 марта после продолжительной болезни, сообщал ранее ОВЦС.
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РелигияМоскваПатриарх Сербский ПорфирийОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаСербская православная церковьМосковский ПатриархатРелигияРусская православная церковь
 
 
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