https://ria.ru/20240315/patriarkh-1933085228.html
Патриарх Сербский прибыл в Москву
Патриарх Сербский прибыл в Москву - РИА Новости, 15.03.2024
Патриарх Сербский прибыл в Москву
Патриарх Сербский Порфирий прибыл в Москву для отпевания епископа Моравичского Антония, сообщает сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T02:21
2024-03-15T02:21
2024-03-15T02:21
религия
москва
патриарх сербский порфирий
отдел внешних церковных связей московского патриархата
сербская православная церковь
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий прибыл в Москву для отпевания епископа Моравичского Антония, сообщает сайт Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "Пятнадцатого марта 2024 года в Москву прибыл предстоятель Сербской православной церкви - святейший патриарх Порфирий для участия в отпевании и погребении представителя патриарха Сербского при патриархе Московском и всея Руси, настоятеля храма апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот в Москве (подворье Сербской православной церкви) епископа Моравичского Антония", - говорится на сайте ОВЦС. Ожидается, что он и патриарх Московский и всея Руси Кирилл отпоют епископа Антония в храме Христа Спасителя 16 марта. Представитель Сербской православной церкви при патриархе Московском и всея Руси епископ Моравичский Антоний (Пантелич) умер 11 марта после продолжительной болезни, сообщал ранее ОВЦС.
https://ria.ru/20240314/patriarkh-1932837100.html
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Патриарх Сербский прибыл в Москву
ОЦВС: Патриарх Сербский Порфирий прибыл в Москву