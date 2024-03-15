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От отношений России и США практически ничего не осталось, заявил посол - РИА Новости, 15.03.2024
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23:35 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/otnosheniya-1933395096.html
От отношений России и США практически ничего не осталось, заявил посол
От отношений России и США практически ничего не осталось, заявил посол - РИА Новости, 15.03.2024
От отношений России и США практически ничего не осталось, заявил посол
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что от российско-американских отношений практически ничего не осталось за исключением... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:35
2024-03-15T23:35
россия
анатолий антонов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что от российско-американских отношений практически ничего не осталось за исключением сотрудничества в космосе и контрактов в сфере гражданского атома, но и на них покушаются местные "русофобы". "От российско-американских отношений ничего практически не осталось. Здесь, пожалуй, стоит упомянуть лишь космос. Да и контракты в компетенции Росатома", - сказал посол. Остающееся взаимодействие носит, по его словам, взаимовыгодный характер, но даже оно подвергается нападкам. "И русофобы постоянно говорят о важности полного прекращения двусторонних контактов", - сказал Антонов.
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россия, анатолий антонов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, сша
Россия, Анатолий Антонов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, США
От отношений России и США практически ничего не осталось, заявил посол

Посол Антонов: от отношений РФ и США практически ничего не осталось

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что от российско-американских отношений практически ничего не осталось за исключением сотрудничества в космосе и контрактов в сфере гражданского атома, но и на них покушаются местные "русофобы".
"От российско-американских отношений ничего практически не осталось. Здесь, пожалуй, стоит упомянуть лишь космос. Да и контракты в компетенции Росатома", - сказал посол.
Остающееся взаимодействие носит, по его словам, взаимовыгодный характер, но даже оно подвергается нападкам.
"И русофобы постоянно говорят о важности полного прекращения двусторонних контактов", - сказал Антонов.
Президент России Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Морковка без гарантии: Запад не сможет заманить Россию на переговоры
14 марта, 08:00
 
РоссияАнатолий АнтоновГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреСША
 
 
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