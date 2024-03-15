https://ria.ru/20240315/otnosheniya-1933395096.html
От отношений России и США практически ничего не осталось, заявил посол
От отношений России и США практически ничего не осталось, заявил посол - РИА Новости, 15.03.2024
От отношений России и США практически ничего не осталось, заявил посол
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что от российско-американских отношений практически ничего не осталось за исключением... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:35
2024-03-15T23:35
2024-03-15T23:35
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анатолий антонов
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в мире
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в интервью РИА Новости, что от российско-американских отношений практически ничего не осталось за исключением сотрудничества в космосе и контрактов в сфере гражданского атома, но и на них покушаются местные "русофобы". "От российско-американских отношений ничего практически не осталось. Здесь, пожалуй, стоит упомянуть лишь космос. Да и контракты в компетенции Росатома", - сказал посол. Остающееся взаимодействие носит, по его словам, взаимовыгодный характер, но даже оно подвергается нападкам. "И русофобы постоянно говорят о важности полного прекращения двусторонних контактов", - сказал Антонов.
https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html
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россия, анатолий антонов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, сша
Россия, Анатолий Антонов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, США
От отношений России и США практически ничего не осталось, заявил посол
Посол Антонов: от отношений РФ и США практически ничего не осталось