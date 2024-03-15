Рейтинг@Mail.ru
Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 15.03.2024 (обновлено: 15:22 15.03.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240315/otchet-1933252137.html
Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля
Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля - РИА Новости, 15.03.2024
Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля
Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:06
2024-03-15T15:22
госдума рф
политика
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_0:263:3173:2048_1920x0_80_0_0_16e14148243b108b0f0aeb1600e4f3e0.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Сам отчет правительства в Государственной Думе состоится 3 апреля", - приводят слова Володина на сайте Думы.
https://ria.ru/20240313/pravitelstvo-1932638046.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_ca8e9303d339ffc7f5117388b58333ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, политика, вячеслав володин
Госдума РФ, Политика, Вячеслав Володин
Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля

Володин: правительство отчитается о своей работе перед Госдумой 3 апреля

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Сам отчет правительства в Государственной Думе состоится 3 апреля", - приводят слова Володина на сайте Думы.
Работает вполне удовлетворительно – Путин о правительстве
Путин похвалил работу правительства Мишустина
13 марта, 07:22
 
Госдума РФПолитикаВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала