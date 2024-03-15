https://ria.ru/20240315/otchet-1933252137.html
Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля
Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля - РИА Новости, 15.03.2024
Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля
Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:06
2024-03-15T15:06
2024-03-15T15:22
госдума рф
политика
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Сам отчет правительства в Государственной Думе состоится 3 апреля", - приводят слова Володина на сайте Думы.
https://ria.ru/20240313/pravitelstvo-1932638046.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, вячеслав володин
Госдума РФ, Политика, Вячеслав Володин
Отчет правительства в Госдуме состоится 3 апреля
Володин: правительство отчитается о своей работе перед Госдумой 3 апреля