https://ria.ru/20240315/opasnost-1933395642.html

На территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024

На территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:40

2024-03-15T23:40

2024-03-15T23:42

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

белгород

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Ранее мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области."РСЧС: на всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгородская область

белгород

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, белгород