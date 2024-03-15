https://ria.ru/20240315/opasnost-1933393332.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.03.2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:23
2024-03-15T23:23
2024-03-15T23:26
курская область
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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курская область, происшествия, роман старовойт
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Роман Старовойт
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА