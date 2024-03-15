https://ria.ru/20240315/opasnost-1933393332.html

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.03.2024

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:23

2024-03-15T23:23

2024-03-15T23:26

курская область

специальная военная операция на украине

происшествия

роман старовойт

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

курская область

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курская область, происшествия, роман старовойт