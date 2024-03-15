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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:07
2024-03-15T23:07
2024-03-15T23:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
губкинский
безопасность
белгород
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области."РСЧС: Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, губкинский, безопасность, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Губкинский, Безопасность, Белгород
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В двух округах Белгородской области объявили ракетную опасность