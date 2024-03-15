https://ria.ru/20240315/opasnost-1933391653.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:07

2024-03-15T23:07

2024-03-15T23:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

губкинский

безопасность

белгород

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области."РСЧС: Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

губкинский

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белгородская область, губкинский, безопасность, белгород