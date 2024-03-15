https://ria.ru/20240315/opasnost-1933354350.html

В Белгороде и Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024

В Белгороде и Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Белгороде, Белгородском районе, а также городе Грайворон и Грайворонском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:14

2024-03-15T20:14

2024-03-15T20:14

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

грайворон

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, Белгородском районе, а также городе Грайворон и Грайворонском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Ракетная опасность, ранее объявленная мэрией Белгорода, продлилась десять минут. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности... РСЧС: Грайворонский ГО и г. Грайворон. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об отмене ракетной опасности. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

белгород

белгородский район

грайворон

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