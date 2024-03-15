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В Белгороде и Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024
В Белгороде и Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Белгороде, Белгородском районе, а также городе Грайворон и Грайворонском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T20:14
2024-03-15T20:14
2024-03-15T20:14
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Белгороде, Белгородском районе, а также городе Грайворон и Грайворонском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Ракетная опасность, ранее объявленная мэрией Белгорода, продлилась десять минут. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности... РСЧС: Грайворонский ГО и г. Грайворон. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об отмене ракетной опасности. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
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В Белгороде и Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде и Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность