https://ria.ru/20240315/opasnost-1933343912.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также городе Грайворон и Грайворонском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:22

2024-03-15T19:22

2024-03-15T19:31

специальная военная операция на украине

белгород

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вячеслав гладков

белгородский район

грайворон

безопасность

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также городе Грайворон и Грайворонском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам.... РСЧС: Грайворонский ГО и город Грайворон. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об опасности. Кроме того, он попросил укрыться в помещениях со сплошными стенами."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

грайворон

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белгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вячеслав гладков, белгородский район, грайворон, безопасность