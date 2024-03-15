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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:36 15.03.2024 (обновлено: 17:48 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/opasnost-1933310425.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:36
2024-03-15T17:48
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале.В пятницу утром в 8.10 мск была объявлена угроза, которая длилась 14 минут, затем, в 11.25, после 30 минут тревогу отменили. В 13.00 было объявлено третье предупреждение о запуске сигнала ракетной опасности. Через 44 минуты было объявления о ее отмене.Четвертую ракетную опасность объявили в 17.00, она продлилась 33 минуты."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность спустя полчаса

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
В пятницу утром в 8.10 мск была объявлена угроза, которая длилась 14 минут, затем, в 11.25, после 30 минут тревогу отменили. В 13.00 было объявлено третье предупреждение о запуске сигнала ракетной опасности. Через 44 минуты было объявления о ее отмене.
Четвертую ракетную опасность объявили в 17.00, она продлилась 33 минуты.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБезопасность
 
 
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