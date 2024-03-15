https://ria.ru/20240315/opasnost-1933297230.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе четвертый раз за день, сообщает мэрия города. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:03
2024-03-15T17:03
2024-03-15T17:05
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе четвертый раз за день, сообщает мэрия города."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале.
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность