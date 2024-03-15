https://ria.ru/20240315/opasnost-1933297230.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе четвертый раз за день, сообщает мэрия города. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:03

2024-03-15T17:03

2024-03-15T17:05

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе четвертый раз за день, сообщает мэрия города."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, безопасность