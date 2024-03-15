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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 15.03.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:48
2024-03-15T13:48
2024-03-15T13:52
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белгородский район
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безопасность
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале.В 13:00 мск было объявлено третье предупреждение о запуске сигнала ракетной опасности. Жителей области просили оставаться в помещениях и избегать приближения к окнам. Через 44 минуты было объявления о ее отмене. Ранее в пятницу была объявлена первая угроза в 8:10, которая длилась 14 минут, и затем, в 11:25, после 30 минут тревогу отменили."Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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белгородский район, белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность спустя 44 минуты